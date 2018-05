Momento Corporativo | Ferromex, evidencias e impacto productivo

Será hoy por la tarde cuando la subsidiaria de GMéxico Transportes que dirige Alfredo Casar Pérez ,retome su operación en Veracruz luego del sabotaje que afectó el tránsito de más de 340 mil toneladas de diferentes mercancías. Los costos del descarrilamiento provocado por un grupo delictivo en la entidad que gobierna Miguel Ángel Yunes, y quien insiste que no hubo sabotaje pese a las claras evidencias, asciende a más 7.5 millones de pesos, pero el mayor daño es la paralización productiva por la interrupción del abasto de materias primas en Puebla y otras entidades que no puede calcularse y por eso es urgente no sólo el compromiso de las autoridades estatales, sino un avance decidido en la discusión y próxima aprobación de cambios a la ley que combatan realmente el robo al transporte ferroviario que sigue en ascenso.

¡Muchas ganas!

Este año Heineken México de Dolf van den Brink tendrá su mayor inversión publicitaria para aprovechar la coyuntura de Rusia 2018 y la inercia del posicionamiento que logró su marca Tecate con Sylvester Stallone en el box. Ahora la agencia de publicidad Nómades de Pablo Batlle atinadamente relacionó al actor con su papel de Rocky y su épico triunfo en Rusia. Rocky aconseja y entrena a un grupo de seguidores de la Selección Mexicana de Futbol para que México pueda ganar en Rusia al igual que el boxeador, que utiliza “Yaytza” que en ruso significa huevos, palabra que los mexicanos relacionamos prácticamente en automático cuando de ganas y empeño se trata. Los primeros resultados son muy positivos para Tecate que seguirá fortaleciendo su posicionamiento el competido mercado nacional de cerveza.

Creciente mal

Recientemente la empresa Takeda que en México representa José Manuel Caamaño convocó a más de 400 especialistas a la novena edición del Latam Gastro Summit, un foro donde se discute la creciente incidencia de este tipo de trastornos que en América Latina se estima en 20% con los consabidos efectos en costos de salud pública y menor productividad laboral, además de que ya se convirtió en una de las primeras causas de consulta médica en México y en la región. Por eso la inversión en investigación y desarrollo, como el caso de la multinacional Takeda, es determinante para frenar este padecimiento.

Peligro latente

Alarmante que la mitad de las empresas en México corran el riesgo de perder información por robo, errores humanos o cibernéticos lo que puede ocasionar severas pérdidas económicas y crisis de confianza con clientes y usuarios de sectores como energía, telecomunicaciones y financiero. Y por eso la empresa mexicana B-Drive It de José Guillermo Chávez recomienda no sólo un protocolo de seguridad a la medida de cada sector sino el análisis correspondiente dos veces por año.

