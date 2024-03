Momento Corporativo / Fibra Next, autorización a la vista y road show

Lejos del infundado ruido mediático y acusaciones contra la oferta pública de Fibra Next, podemos anticipar que Fibra Uno, ya concluyó con toda la entrega de información y números que solicitaron las autoridades y en los siguientes días finalmente recibirá del SAT la ratificación de criterios de fideicomiso inmobiliario para de inmediato retomar el proceso de promoción que realizó en noviembre y que ahora implicará, en primer lugar, la actualización de la presentación con los números del cuarto trimestre, y además de la explicación de los motivos por los cuales se pospuso la relevante operación. ¿Y el retraso y las operaciones de otros fideicomisos para captar recursos fuera de México, minarían el interés por Fibra Next? No, porque la expectativa y el potencial del nearshoring es tan alto que hay un interés creciente en participar, además ni los intermediarios ni Fibra Uno han recibido señales de un menor interés de los potenciales inversionistas. Hay que recordar que las expectativas de Fibra Next eran reacuadar, considerando la sobreasignación, hasta mil millones de dólares, la demanda en ese momento alcanzó tres veces, y es probable que ahora sea mayor. ¿Y será cuestión de días para finalmente concretar el debut de Fibra Next? No, porque si bien el emisor cumplirá con todos los requisitos, se retomará un road show menos intenso, pero lo más relevante es que fondo de inversión extranjeros y locales deberán presentar de nuevo su propuesta a sus respectivos comités para recibir la aprobación de participar, y además está la búsqueda de la venta ideal para realizar el cruce de los instrumentos. Otro punto relevante es que la internalización de sus asesores externos no está supeditada a la oferta de Fibra Next ni viceversa porque son procesos separados y aprobados por la asamblea de tenedores.





Aztlán en la BMV





El primer paso fue en noviembre cuando Aztlan Equity Managment que encabeza Alejandro Garza listó en el NYSE, el ETF Aztlan North America Nearshoring Stock Selection, especializado en nearshoring, y mañana mediante el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) estará disponible en México con un atractivo dinamismo por las caracteristicas únicas de instrumento (el primer fondo Nafta) y un rendimiento en dólares de 10% desde su debut que llamaron la atención de potenciales inversionistas e incluso de las Afores, aunque éstas últimas y por regulación podrán hacerlo hasta que el EFT cumpla tres años de vida, y además de diversas plataformas de negociación bursátil que quieren sumarlo a su oferta. Aztlan Equity Managment vino realmente a innovar el mercado con el diseño de sus indices y ETFs, y justo el 17 de abril los principales directivos estarán en Nueva York para recibir el reconocimiento y su nominación como “Mejor nuevo ETF Smart Beta o Factor ” en los ETF Awards por Aztlan Global Stock Selection DM SMID.

@robertoah