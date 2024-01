Momento Corporativo / Fibra Next, firme interés en su oferta pública 

En los siguientes días el SAT entregaría a Fibra Uno la confirmación del régimen fiscal de Fibra Next, un fideicomiso conformado con sus inmuebles industriales que pospuso su oferta pública inicial el año pasado ante la falta de dicho documento que avala las ventajas fiscales que ofrecen dichos instrumentos a sus tenedores, principalmente la excepción del pago del ISR de las ganancias de capital y de las distribuciones en efectivo.

Y es que luego de la experiencia, y a petición de las propias autoridades, los ejecutivos de Fibra Uno trabajan directamente con el SAT y de hecho está en revisión el último paquete de información solicitado y con ello finalizar el trámite que permitiría concretar la oferta en el primer trimestre del año. El ajuste de los tiempos no minó el entusiasmo de los inversionistas interesados en participar en una oferta cercana a mil millones de dólares; y de hecho los libros permanecen en el mismo nivel del mes pasado y es mucho más probable que crezca el interés y en consecuencia la demanda por los certificados, principalmente de inversionistas extranjeros. Además, el trámite ante la autoridad fiscal no ha interrumpido los planes de desarrollo y consolidación de las propiedades industriales para seguir aprovechando la demanda proveniente de la relocalización de cadenas productivas que se traduciría en nuevos inquilinos y la ampliación de la capacidad productiva de los actuales.

Y Fibra Uno sigue también adelante con todos sus proyectos de expansión de su vasta cartera de propiedades, y con el proceso de internalización que en octubre del año pasado recibió el aval de sus tenedores.

Referente legal

El despacho Santamarina y Steta que preside Jorge León Orantes, celebra 77 años de trayectoria en México, donde se consolida como un referente en el ámbito legal con una oferta de servicios legales integrales en 35 áreas de práctica del Derecho relacionadas con las actividades comerciales e industriales y una base de más de mil clientes activos; cuentan con oficinas en la Ciudad de México, Querétaro y Monterrey; y es miembro exclusivo de alianzas internacionales que le permiten ofrecer una sólida red especializada de servicios legales. Los clientes son empresas del sector público y privado de Latam, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Además, Santamarina y Steta celebra su aniversario en el marco de cuatro sendas distinciones: The Legal 500 como la mejor firma del año en México en el rubro Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones; Who´s Who Legal los distinguió nuevamente en el ranking 2024; Chambers and Partners reconoció a 11 áreas de práctica y 22 abogados por su destacada labor; y Best Lawyers distinguió al despacho como "Law Firm of the Year" en la categoría de "Corporate and Mergers and Acquisition". Además, 22 socios, 2 socios consejeros, 3 counsels y 13 asociados fueron reconocidos en 23 áreas de práctica como "Best Lawyers 2024".

