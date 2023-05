Los resultados del primer trimestre del fideicomiso inmobiliario que preside Gustavo Tomé consolidaron la estrategia de negocios que consiste básicamente en un ciclo que comienza con el desarrollo, después la operación; y posteriormente la adquisición o ventas de activo que se traduce en una creación de valor a través de mayor plusvalía y mayores flujos. Así Fibra Plus amplió su participación en el segmento industrial, uno de los más dinámicos por la relocalización de cadenas productivas con la compra de dos parques industriales dentro del Parque Industrial Sonora; finalizó una nueva suscripción de certificados con la que obtuvo 91.7 millones de pesos; puso en marcha un programa de emisiones deuda hasta por 5 mil millones de pesos para aprovechar oportunidades y fortalecer su posición financiera -aunque por el momento no hay planes de realizar alguna emisión bajo el amparo de dicho programa-; realizó una tercera disposición de un crédito sindicado con BBVA, por un monto de 740 millones de pesos, para el refinanciamiento de créditos; y a mismo tiempo, y por primera vez en su historia, Fibra Plus realizó el pago de una distribución en efectivo por reembolso de capital equivalente a 0.86 pesos por certificado. Al finalizar el primer trimestre del año, el portafolio de Fibra Plus estaba integrado por 56 propiedades con un área bruta rentable de 645 mil 445 metros cuadrados: 46 en operación, dos en procesos, cinco en desarrollo, y cinco más en planeación y/o búsqueda de financiamiento. Además, espera que a finales de 2023 adicione más de 23 mil metros cuadrados de área bruta rentable al portafolio en estabilización al sumar el componente comercial de Espacio Condesa y oficinas de Héredit.

Impacto financiero

En el reporte del primer trimestre que difundió Vulcan Materials, anticipó a sus accionistas y el mercado, el impacto financiero que provocará el cierre de la cantera Calica en Playa del Carmen, instalaciones que justo hace un año fueron clausuradas por la SEMARNAT, y la PROFEPA. Y precisamente estas dependencias elaboraron un dictamen ambiental en el que acusaron a la compañía de graves daños irreversibles en sus terrenos, aunque Vulcan dio a conocer en su última respuesta al tribunal internacional que todos los muestreos que sirvieron para que el gobierno de México llegara a esas conclusiones se realizaron sin método científico y fuera de los terrenos de Calica que incluyen la terminal marítima de Punta Venado, que sigue en la mira para obras relacionadas con el Tren Maya y proyectos ecoturísticos.

¡Mucho que celebrar!

Quienes están de manteles largos son Isabel Guízar y Denis Yris, fundadores de Wortev que cumple 10 años de operaciones. En esta primera década Wortev aceleró el desarrollo de más de 634 empresas y la inversión suma más de 450 millones de pesos, generando más de 350 empleos a través de las empresas que conforman su portafolio.

