Momento Corporativo | Fibra Uno, atractiva valuación

En el primer trimestre, el fideicomiso de bienes raíces que dirige Gonzalo Robina reportó más de 230 millones de pesos sólo de ganancias por la venta de terrenos y oficinas, y aunque no es la primera vez que realiza este tipo de desinversiones hay diversas consideraciones muy positivas para Fibra Uno, más allá de las utilidades obtenidas.

En primer lugar, las transacciones se originaron de ofertas no solicitadas, es decir, que Fibra Uno no está en un proceso de desinversión, pero sí atenta a las oportunidades atractivas para reciclar sus activos; la ganancia no es sólo comparando el valor de adquisición sino también el valor en libros de las propiedades; y quizás el más importante es que los precios a los que se cerraron estas, y otras operaciones anteriores, son un mensaje directo de certidumbre a todos los accionistas de que el portafolio de inmuebles, que hasta marzo alcanzó 210 mil 835 millones de pesos, tiene una valuación más que adecuada, pero que desafortunadamente no se refleja en el precio de sus certificados que cotizan en la BMV de José Oriol Bosch -al igual que el resto de las fibras- y que por lo tanto ofrecen un atractivo descuento de 25% y es por eso que la administración está convencida de que es el destino más eficiente para los recursos extraordinarios provenientes de las desinversiones es la recompra de sus propios títulos. El monto autorizado para tal propósito suma aproximadamente seis mil millones de pesos y hasta marzo apenas adquirieron 9.6 millones de certificados, menos de 300 millones de pesos considerando el precio actual de los mismos.

De primer nivel

Hoy más que nunca y ante la creciente amenaza de los delitos cibernéticos toma relevancia la alianza que en 2016 firmó GNP Seguros que dirige Mario Vela con la firma Beazley de Andrew Horton, para lanzar CyberSafe GNP, un seguro contra riesgos cibernéticos que ofrece una solución integral y una cobertura de remedición, que acompaña a los clientes desde la primera sospecha de ataque hasta finalizar todo el proceso y que está demostrado que su aplicación reduce hasta 80% las afectaciones y costos para las empresas, y por si fuera poco ofrece un centro de atención telefónica para atender el siniestro, investigación pericial, servicios jurídicos, relaciones públicas, y hasta gestión de crisis para diseñar e implementar un plan de acciones para control de daños

Digno reconocimiento

El Nacional Monte de Piedad que dirige Javier de la Calle tiene todo listo para entregar el 22 de mayo el Premio Nacional Monte de Piedad que reconoce a las organizaciones que reciben su apoyo económico y que realizan labores de alto retorno social y que al mismo tiempo cuenten con alta capacidad operativa y transparencia de recursos.

Cada año Nacional Monte de Piedad apoya a más de 1.5 millones de personas con donativos por 390 millones de pesos que benefician directamente a 574 organizaciones civiles.

mail: momentocorporativo@yahoo.com.mx

Twitter: @robertoah