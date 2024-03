Momento Corporativo / Fibra Uno, contra las incongruencias y falsedades 

Nuevamente el fideicomiso inmobiliario que dirige Gonzalo Robina negó las falsas, ruines y tendenciosas acusaciones en su contra, como lo aclaró al mercado financiero el pasado 27 de febrero. Y es que el nuevo capítulo ahora no sólo pretende supuestamente frenar la colocación pendiente de los certificados de Fibra Next, sino la propuesta de adquisición en firme por los activos de Fibra Terrafina, la que se anunció recientemente y que es una alternativa más para consolidar las propiedades industriales y aprovechar el dinamismo presente y futuro proveniente de la relocalización de cadenas productivas, tratando de confundir a los diversos participantes del mercado y a la propia opinión pública, y relacionar argumentos que no tienen coherencia y que ni siquiera coinciden con las fechas que incluyen las acusaciones con las comunicaciones puntuales, así como otros elementos que pretende relacionar la parte acusadora. Fibra Uno también informó que realizó las denuncias e inició los procesos legales que el fideicomiso tiene a su alcance para identificar plenamente a las personas responsables de dichas difamaciones.

Aval internacional

La sala VIP del aeropuerto internacional Jesús Terán Peredo de Aguascalientes, que es propiedad de la compañía Collinson International que preside Christopher Evans, fue reconocida como la mejor Sala VIP de México en el Priority Pass Excellence Awards, que este año amplió y mejoró sus reconocimientos respaldados por los célebres Lounge of the Year Awards, y que incluyen dos categorías adicionales que distinguen las mejores salas VIP y experiencias en aeropuertos del mundo y el trabajo de sus empleados. La sala VIP de la terminal área de Aguascalientes se caracteriza por la comodidad y gran variedad de comidas, licores y bebidas; entre los servicios también se destacan su sala de reuniones, conectividad, tabletas digitales, monitores para información de vuelos y lo más innovador es su sala Pet Friendly, para aquellas personas que viajan con sus mascotas.

Rueda el balón

Una vez más, con el encuentro del pasado domingo se demostró que la oferta de TelevisaUnivision continúa ganando la preferencia de la audiencia. Y es que la batalla por el rating del partido de la final de la Concacaf Nations League entre las selecciones de México y Estados Unidos le terminó por favorecer. Independientemente de que era un partido de alto impacto para toda la afición futbolera, la combinación de los expertos comentaristas y narradores se impuso a su más cercana competencia. Las cifras son contundentes: el encuentro fue visto por 23.5 millones de personas, de las cuales 12.8 millones eligieron a esta televisora. El partido fue un primer episodio de muchos más que se avecinan para la selección mexicana, y que culminará con la Copa del Mundo 2026, donde desde ahora TelevisaUnivision marca la pauta y cosecha éxitos.

