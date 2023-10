El próximo lunes serán públicos todos los detalles de la oferta pública del fideicomiso Nearshoring Experts and Technology o NEXT que surge de los activos industriales de Fibra Uno, y las expectativas son muy alentadoras porque se espera que 60% de los certificados queden en manos de inversionistas extranjeros que buscan participar de los beneficios de la relocalización de cadenas productivas. Y en la estratégica escisión hay un elemento crucial en materia de gobierno corporativo y sus implicaciones en la estructura. Si bien Next cuenta con un equipo directivo completamente independiente, encabezado por Raúl Gallegos, quien dirigía el CKD Credit Suisse Real Estate; un comité técnico conformado por 10 miembros donde la mitad son independientes y figuran nombres como Jaime Chico Pardo, Luis Peña Kegel, Katia Bouzza, y Alejo Muñoz; comités independientes de Auditoría, Prácticas, Nominaciones, Ética y Sostenibilidad, Deuda e inversiones, y Compensaciones, Fibra Uno controlará y consolidará a NEXT, lo que debería aumentar el interés en los certificados actualmente en circulación, y para los inversionistas que solo quieran participar en el segmento industrial tendrán disponibles los nuevos instrumentos.

“Intereses totalmente alineados de todos los accionistas a través de una estructura administrada internamente y un gobierno corporativo alineado con el mercado”, así resume este punto NEXT.

La nueva fibra nace con 197 propiedades, 7.7 millones de metros cuadrados de área bruta rentable, 97.2% de ocupación; más de 600 inquilinos; 3.6 años de plazo promedio de arrendamiento restante; y 77% participan en el segmento de logística.

Más beneficios

Barclays destacó los resultados trimestrales de Traxión que estuvieron por encima de sus expectativas con un crecimiento en ingresos de 19% para alcanzar 6 mil 400 millones de dólares, un EBITDA consolidado récord de mil 200 millones de dólares con un margen del 18,4%, superior al del 3T22 en 98 puntos básicos, y un aumento de 61% en sus ganancias netas gracias a resultados operativos más sólidos. En especial la correduría internacional destacó los resultados del rubro de movilidad de personal, donde los ingresos y EBITDA aumentaron 22,7% y 25% interanual, respectivamente. “Se trata de la cifra de negocios más elevada registrada por este segmento en cualquier trimestre, lo que pone de manifiesto que el nearshoring sigue impulsando los resultados”, agregó

Confusión aérea

Pese a que los grupos aeroportuarios recibieron la propuesta de los ajustes en las reglas de sus concesiones, todavía no hay claridad sobre el impacto real que tendrá en sus ingresos porque si bien aumentará la contraprestación que otorgan al gobierno del 5% al 9%, no hay elementos para determinar si también el TUA debe disminuir, y si fuera el caso la combinación de ambos ajustes pondría en jaque a los grupos aeroportuarios que brillaban por su rentabilidad.

@robertoah