No hay duda que en la actual administración, la mineria es un tema bastante complejo y rispido, por decir lo menos, y que progresivamente acusaciones infundadas, cifras imprecisas y una retórica insistente cuando se trata de nuevas concesiones y la renovación de las actuales. Y este es el contexto en el que la minera canadiense que preside Jorge Ganoza está a la espera de la renovación del permiso de Minera Cuzcatlán en Oaxaca donde sus inversiones suman 350 millones de dólares desde 2011 cuando inició operaciones. Y si bien desde el 23 de octubre expiró el permiso ambiental correspondiente, el tema más polémico y el argumento de ciertos grupos que supuestamente representan a los pobladores, la incertidumbre rodea las operaciones mineras que tienen un alto impacto económico en la región. Sin embargo, la compañía cuenta no sólo con sólidos argumentos sino el apoyo de la sociedad, e incluso la Secretaría del Medio Ambiente que atendió tardiamente el tema, dijo que realizará una consulta con la comunidad para contar con más elementos que sustenten la renovación de la concesión. Y así la incertidumbre de los trabajadores directos e indirectos crece rápidamente, y en respuesta el minusculo grupo disidente propone medidas radicales para entorpecer las labores de la mina, mientras que para la compañía minera la indefinición se convierte en una grave incertidumbre no sólo para su proyecto sino para todo el relevante sector minero que opera en el país.

Más beneficios

En los últimos 12 meses, y gracias a su plan de inversiones, izzi acumula más de 10 mil sitios gratuitos de internet en espacios públicos de todo el país, y mediante la cual todos los suscriptores de la compañía pueden tener acceso a wifi de manera gratuita cuando se encuentren fuera de sus hogares y negocios. Los “izzi spots” se localizan en aeropuertos, centros comerciales, restaurantes, parques, cafeterías, estaciones de servicio y universidades, entre muchos otros espacios públicos. Para el acceso a los sitios, que se pueden localizar en la aplicación de izzi, únicamente es necesario ingresar su clave de acceso izzi en los dispositivos que se requieran conectar a la red.

La visión de Herrera

Ayer Fibra Uno que dirige Gonzalo Robina, realizó su Reunión Anual de Inversionistas a en una modalidad hibrida donde los principales ejecutivos del fideicomiso que estuvieron presentes en la ciudad de Nueva York. En el programa de actividades llamó la atención la participación de Arturo Herrera, ex titular de la Secretaría de Hacienda, y próximo gobernador del Banco de México, quien dijo que la economía mexicana estaría mucho mejor preparada para enfrentar el periodo de mayor inflación, que resultó que no era tan transitorio como se pensaba, por los precios regulados de los combustibles, que más bien reciben subsidio federal para no reconocer las mayores cotizaciones internacionales.

