Momento Corporativo / Genomma Lab, sano enfoque de crecimiento y rentabilidad

Sólo el viernes las acciones de la empresa que preside Rodrigo Herrera subieron 5.7% para acumular en el año un avance de 32.8% como resultado de varios anuncios que en suma mejoran la perspectiva de mediano y largo plazo la compañía. El primero fue la contratación de un crédito con Bancomext por mil 500 millones de pesos a un plazo de 10 años para apoyar sus planes de expansión; con estos recursos liquidó el último tramo de un préstamo que recibió en 2018 de la Corporación Financiera Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, movimiento que le permitió liberar garantías inmobiliarias que incluye un terreno de aproximadamente 180 mil metros cuadrados que pondrá en venta al considerarse un activo no estratégico. Posteriormente Genomma Lab compartió sus resultados financieros del segundo trimestre que fueron calificados como sólidos por el mercado y es que la utilidad por acción ajustada fue de 0.58 pesos, un aumento interanual de 17%, y más de 30% por arriba del consenso. “El aumento fue impulsado por una combinación de mayor crecimiento y ganancias de rentabilidad por la internalización de la producción”, resumió la correduría internacional JP Morgan que mantuvo su recomendación Overweight de las acciones. Sobre los resultados trimestrales, UBS destacó que, en sus operaciones en México y Estados Unidos, Genomma Lab siguió mostrando resultados sólidos, y en Latinoamérica, Argentina registró un crecimiento positivo de las ventas después de varios trimestres negativos.

Y al siguiente día, Genomma Lab informó la compra de cuatro marcas para fortalecer su portafolio de bebidas isotónicas, analgésicos y gastro, por un monto de 25.6 millones de dólares. “Consideramos como una noticia positiva que la compañía siga fortaleciendo sus líneas de negocio a través de productos líderes en la división OTC de Estados Unidos y Argentina. Además, vemos favorable el hecho de apalancarse de su solidez financiera para acentuar la expansión por medio de adquisiciones que hacen sentido al expertis de la empresa”, destacó el equipo de análisis de Banorte.

Y es que la compañía compró en Estados Unidos, y en transacciones separadas, ‘Suero Repone’ y ‘Suero

Oral’. A partir de lo anterior, se ampliará el número de puntos de venta, introducirá nuevos distribuidores y aumentará la presencia geográfica de Suerox en el país, mientras que en Argentina adquirió ‘IBU 400’ y ‘Treg’. La primera marca fortalecería la presencia de la compañía en el segmento de analgésicos a través del ibuprofeno, siendo la segunda marca líder en el mercado. Mientras Treg, se posiciona como uno de los principales productos en la categoría OTC de gastro, particularmente en omeprazol.

“En nuestra opinión, el mercado debería reaccionar positivamente a los sólidos resultados que continúan en línea con la tesis de largo plazo: 1) buen y resiliente crecimiento de ingresos; 2) ganancias de margen por la puesta en marcha de la planta de manufactura; y, 3) sólido flujo de caja libre que continúa apoyando un creciente y consistente retorno de efectivo para los accionistas”, proyectó JP Morgan

Turismo e impacto social

En Baja California Sur el turismo tiene un alto impacto económico, pero también social. Y es que el Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, que dirige Francisco Madrid, presentó el estudio “Los otros datos del turismo en Baja California Sur”, que avala el caso de éxito del turismo en la entidad para la generación y redistribución de la riqueza y la reducción de la pobreza. Solo en 2023 el destino recibió 4.5 millones de turistas vía aérea, la mayoría de los cuales aterrizan en Los Cabos; el turismo aporta 37.6% del PIB estatal y genera 2 de cada 3 puestos de trabajo; y los empleos turísticos representan aproximadamente 3 de cada 8 puestos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y 48.2% de los empleos del sector son para mujeres, 48.7% ocupan posiciones administrativas, contables y de dirección en las empresas turísticas; y el ingreso promedio en el sector hotelero es de 679.93 pesos, por encima del promedio nacional en el sector y al promedio de salarios en la entidad y el país. Y en términos de reducción de la pobreza y pobreza extrema en la entidad, el reporte concluyó que mientras que en México una de cada 13 personas vive en pobreza extrema, en Baja California Sur solo es una de cada 100 personas, donde la penetración de la actividad turística en la región es un factor decisivo.

¿Qué se necesita para que la economía mexicana tenga un crecimiento adecuado, balanceado y sostenible? Esta fue la pregunta que se planteó Javier Guzmán Calafell, quien fuera, entre muchos otros cargos, subgobernador del Banco de México, en “México en la encrucijada, los retos económicos del país que aspiramos”, su más reciente libro del sello editorial Ariel, donde coordino a un grupo de 11 expertos como Carlos Capistrán, Jonathan Heath, Irene Espinosa, Guillermo Ortiz, Luis de la Calle, Georgina Kessel, José Ramón Cossío, Mark Thomas, María Ariza, Alain Ize, y Raymundo Campos Vázquez, quienes analizaron a fondo 10 temas cruciales para elevar la eficiencia del aparato productivo, contar con un marco regulatorio e institucional que incentive la inversión y fomente la inclusión social y la disminución de la pobreza, en un entorno de uso racional de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente, pero además justo incluyeron propuestas que desde su perspectiva abonarían a la mejora de dichos rubros.

Y alejada de toda ideología o etiqueta política, la magna obra busca convertirse en un punto de apoyo adicional para el diseño e implementación de la estrategia económica del próximo gobierno, e incluso para evitar cualquier suspicacia la publicación de “México en la encrucijada, los retos económicos del país que aspiramos”, se programó para después del proceso electoral.

Alianza de altura

El grupo mexicano B Drive IT y Engine Core firmaron una alianza empresarial con la compañía USD Solutions para ofrecer una mayor cantidad de productos y servicios a sus diversos clientes, y además podrán permutar a sus compradores y con ello ampliar las oportunidades de crecimiento. USD Solutions es una empresa mexicana que ofrece soluciones avanzadas de conectividad, desde reconocimiento facial hasta plataformas integradas de gestión de redes como control de accesos con credencialización, Ticket Vending Machine, Monitoreo de dispositivos, Tarificador y videoconferencia, entre otras. Por su parte, el grupo mexicano B Drive IT y Engine Core, que comenzó operaciones en 2016 y que en 2023 se expandió a Colombia, ofrece un ecosistema completo de servicios del mercado de TI. Fidel Sánchez, director de Operaciones de B Drive IT y Engine Core, anticipó que a través de la alianza buscarán llevar a USD Solutions a Colombia donde ya tienen operaciones. Uno de los pilares de la revolución tecnológica es la democratización de la conectividad, por ello a través de esta estrategia buscan aportar para cerrar la brecha digital en México, proporcionando acceso a tecnologías de vanguardia a precios competitivos. B Drive IT y Engine Core son empresas mexicanas que ofrecen servicios conjuntos mediante la división de verticales y líneas de operación altamente especializadas y certificadas. Asimismo, son partners y socios de negocio de las compañías internacionales más reconocidas del ramo, como Red Hat, Oracle, Avaya, Google, Dell, Xfussion, Pure Storage, Sophos, Trend Micro e Infoblox. Además, cuentan con las certificaciones más relevantes de la industria, como ISO, NOM, CMMI y TIER.

