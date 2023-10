Momento Corporativo | Gina Díez Barroso Azcárraga, emprendedora del año: EY

Finalizó la edición número 13 de EY Entrepreneur Of The Year 2023 que organiza EY México con resultados que cada vez más confirman la consolidación y relevancia de dicho certamen. Este año llegaron a la final 24 empresas que en conjunto generan más de 2 mil 800 millones de pesos en venta y cerca de 3 mil puestos de trabajo; el promedio de vida de las empresas es de 12 años; 53% son empresas familiares; y las 24 empresas estuvieron representadas por 31 finalistas donde apenas siete fueron mujeres, lo que habla de la necesidad de promover todavía más la participación de emprendedoras y empresarias.

Y por eso la elección final de EY Entrepreneur Of The Year 2023 merece toda la atención porque por vez primera una mujer ocupó la máxima categoría, se trata de Gina Díez Barroso Azcárraga, presidenta y fundadora de Grupo Diarq, Díez Company, y Dalia Empower, quien tiene más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial y filantrópico, quien es la primera mujer en obtener el reconocimiento y quien representará a México en EY World Entreprenuer Of The Year 2024, donde se dan cita los ganadores de 60 países donde también EY selecciona al empresario más destacado.

Y no menos relevantes los premios adicionales del certamen. El reconocimiento Toda una Vida correspondió a José Carlos Pérez y Pérez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Proa, con más de 70 años de presencia en los servicios de análisis y diagnóstico médico con su principal marca Chopo y una red de más de 500 sucursales en todo el país, y que por cierto prepara Plan 2050, una nueva estrategia de crecimiento de su cobertura t servicios. Además, y en un proceso muy reñido, se eligió a Vikram Deswal, Arpit Gupta, y Naveen Sharma creadores de la plataforma de pagos UnoDosTres en la categoría en Expansión; Gabriela Estrada fundadora del neobanco Vexi en el segmento de Aceleración; Santiago Espinosa de los Monteros director de Toroto, empresa de asesoría ambiental, que ganó en la categoría en Desarrollo; para el rubro de Emprendimiento Emergente, el elegido fue René Padilla con su empresa Introid enfocada en soluciones de inteligencia artificial; y en la categoría de Impacto Social el reconocimiento se otorgó a Obed Mayoral fundador de Agribest, enfocada a la investigación y desarrollo de insumos orgánicos para la producción sustentable de alimentos. En la edición 2023, participaron en el jurado Mónica Flores, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, Claudia Jañez, consejera independiente, Juan Ramírez, CEO y presidenta de Grupo SOHIN, Vincent Speranza, managing director de la oficina de Endeavor México, y Xavier López Ancona, presidente y director general de Kidzania y Kinezis. Además, se contó con la destacada participación de Guadalupe Castañeda, socia líder del programa EY Entreprenur Of The Year México, y Emilio Díaz, socio líder de Comunicaciones EY Lationamérica.

