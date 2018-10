Momento Corporativo

El equipo de análisis bursátil del Grupo Financiero Banorte inició la cobertura de Grupo México Transportes que dirige Alfredo Casar Pérez con una recomendación de compra y un precio objetivo de 37 pesos, una apreciación potencial de 23% considerando el nivel actual de las acciones que cotizan en la BMV de José Oriol Bosch. El reporte no sólo enumeró los factores positivos de la compañía de transporte ferroviario, como una tasa anual promedio de crecimiento en ventas de 11.5% desde 2014, sino además los principales componentes de la estrategia de negocios que sustentan su recomendación como el fortalecimiento de su infraestructura; liderazgo en la oferta de servicios intermodales y una eficiente estructura de costos, y agregaría el menor nerviosismo sobre el destino del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que era un elemento de riesgo que ya quedó atrás.







Freno total





Luego del grave desatino de la marca Indio, propiedad de Heineken México que encabeza Etienne Strijp y la agencia Colours de Cory Crespo, la cervecera holandesa frenó toda la campaña que en el fondo tenía como principal objetivo contribuir a disminuir los altos niveles de discriminación que existen y persisten en México. Sin embargo, una muy mala ejecución de Colours no sólo tiro a la borda meses de trabajo, sino que causó un efecto contrario y desprestigio de la marca. Y como si no fuera suficiente comenzaron a surgir preguntas sobre otra de sus campañas, una para moderar el consumo que protagoniza el actor Danny Trejo que dista mucho de campañas que persiguen el mismo objetivo, pero coordinadas desde la casa matriz, y de muy superior hechura y concepto. Algo grave sucede en el área de mercadotecnia de Heineken México, pero no quieren darse cuenta.





Creciente amenaza





Los expertos de B-Drive IT, empresa que dirige Guillermo Chávez, estiman entre 3,000 y 5,000 millones de dólares el costo anual de los ciberataques en México, el segundo país con mayor incidencia en América Latina, y por si fuera poco 87% de las compañías enfrentaron problemas con la seguridad de información con costos que alcanzan hasta 1.5 millones de dólares, y ante este escenario es más que urgente instrumentar mecanismos de protección y asesoría de verdaderos profesionales en la materia como es el caso de B-Drive IT que ya cuenta con una robusta cartera de clientes, y es asociado clave de empresas como Google, Avaya y Symantec, entre otras.





Digno representante





La compañía Suministros y Desechables SKKYD de Eugenio Romero Quintero estará por segundo año consecutivo en la Expo Médica 2018 que se celebra en Alemania del 12 al 15 de noviembre y es considerado como el evento en la materia más relevante del mundo. La empresa que sigue consolidando su presencia nacional en el sector público y privado, y buscando opciones de expansión internacional cuenta con más de 300 empleados en su planta de Naucalpan, Estado de México.

