Momento Corporativo | Grupo Chedraui, el reto de crecer más en EU

En el primer trimestre del año, Estados Unidos aportó 40% de las ventas totales de la cadena comercial que dirige José Antonio Chedraui Eguía que desde 2010 tiene presencia en el mercado estadounidense y que progresivamente aumentó hasta alcanzar123 establecimientos al cierre de marzo, y próximamente sumará 250 unidades con la compra de Smart & Final, que será la mayor adquisición en la historia de la compañía, que cuando se concrete posicionará a Estados Unidos como la principal fuente de negocios para la tercera cadena de supermercados en México con 325 unidades hasta el primer trimestre. Antes de anunciar la compra, cuyo monto asciende a 620 millones de dólares, la administración de Chedraui fue bastante cautelosa con sus planes de expansión con apenas ocho nuevas tiendas en México y para Estados Unidos había descartado nuevas aperturas, y al parecer esto seguirá así porque la administración se centrará en cerrar la compra que será financiada con una combinación de deuda bancaria y los recursos disponibles en caja que suman más de 3 mil millones de pesos; y los objetivos a mediano plazo serán buscar opciones para ampliar la huella actual de Smart & Final a poblaciones más pequeñas en los estados de California, Arizona, Nevada e incursionar en Texas. Para el mercado nacional, el plan ideal sería incursionar en otros estados con el concepto Smart & Final que gracias a la alianza de la estadounidense con los dueños de los supermercados Calimax, y que Chedraui busca no sólo mantener sino potencialmente ampliar, opera 16 tiendas en Baja California y Sonora, entidades donde por cierto Chedraui no tiene presencia. Y desde el punto de vista financiero, diversos analistas mostraron sus dudas porque si bien la aportación de Estados Unidos a las ventas rondaría 65%, las tiendas que comprará la cadena mexicana no tienen los mejores margenes y esto minaría la rentabilidad global de Chedraui, aunque este episodio no es nuevo porque sucedió con la adquisición de Fiesta en 2018, aunque progresivamente mejoró la rentabilidad, pero ahora el número de establecimientos que adicionará es mucho más relevante y mejorar el desempeño podría tomar varios años.

Acciona México que encabeza Sergio Ramírez Lomelin obtuvo un contrato bajo la modalidad de asociación público privada para construir y operar por 25 años una planta desaladora en el municipio de Los Cabos, Baja California, con un presupuesto total de 134.5 millones de euros. El proyecto, donde también participa La Peninsular Compañía Constructora, tendrá un amplio impacto social porque el objetivo es solucionar la escasez de agua potable que afecta a la localidad y beneficiar directamente a más de 464 mil habitantes; pero además se contribuirá al menor impacto ambiental puesto que Acciona es líder mundial en la tecnología de ósmosis inversa que emite hasta 6.5 veces menos gases de efecto invernadero que la desalación tradicional

@robertoah