La compañía que preside Arquímides Celis está por recibir de la CNBV, la autorización final para que el fideicomiso de control inicie la compra de las acciones en circulación, y una vez que se termine dicho proceso, que podría ser a finales de agosto, evaluar la salida de Grupo Lala de la BMV. Sin embargo, la empresa enfocada a la industria de alimentos saludables, no desaparecería de inmediato del radar bursátil como muchos piensan. Grupo Lala tiene ‘vivos’ cerca de 20 mil millones de pesos en certificados bursátiles, por lo que seguirá distribuyendo información financiera periódicamente. Pese a que la bursatilidad no es la más alta y su desempeño a partir de su debut en 2013 no es el más afortunado, la potencial salida de Grupo Lala será significativa porque es una acción que 15 corredurías nacionales e internacionales le dan seguimiento al ser una de las pocas opciones para participar en el sector de alimentos de México.

Luego de dos cambios de mando y malas decisiones estrátegicas, la empresa comenzó a recuperar su rentabilidad como lo demuestran las cifras del primer trimestre del año, donde el papel de Alberto Arellano, director corporativo de Administración y Finanzas, que desde 2016 llegó a Grupo Lala y que cuenta con una amplia trayectoria profesional en empresas de bienes de consumo dentro y fuera de México. En los primeros tres meses del año, las ventas de la firma sumaron más de 20 mil millones de pesos de las cuales 79% se originaron en México. Este año invertirá 2 mil 500 millones de pesos en diversos proyectos que incluyen la renovación de su flotilla de vehículos de combustión interna a tecnologías eléctrica e hibrida; además del proyecto de cogeneración de energía con productores de leche de La Laguna; y un sistema de riego por goteo para elevar la productividad de los cultivos de alfalfa. No se sabe cuánto tiempo durará el retorno de Arquímides Celis, pero Grupo Lala no sólo deberia de considerar las malas experiencias en la selección de ejecutivos, sino mirar al talento interno para garantizar que en la próxima sucesión no se pierda la inercia y planes de consolidación de la firma.

Merecido reconocimiento





Grupo Televisa que preside Emilio Azcárraga Jean fue ratificada en el índice de sustentabilidad S&P/BMV Total Mexico ESG Index de S&P Dow Jones y la BMV que mide el desempeño de las acciones que cumplen con ciertos criterios de sustentabilidad. Grupo Televisa amplió el alcance de sus objetivos de sustentabilidad ambiental al alinearlos con las mejores prácticas con el propósito de reducir su impacto ecológico; en el ámbito social, implementó políticas y prácticas para proteger la salud y la seguridad de sus colaboradores, particularmente durante la crisis sanitaria, y reforzó su oferta de contenidos para proporcionar a nuestras audiencias información veraz y oportuna, y programación relevante en temas de salud, educativos y de entretenimiento.

@robertoah