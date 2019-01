Momento Corporativo | Grupo Modelo, cosas del pasado

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador literalmente sacudió a los ejecutivos de la compañía propiedad de ABInbev que preside Carlos Brito, al anunciar un revés legal que le impediría recibir una millonaria devolución por concepto del pago del IVA, sin proporcionar mayores detalles. Sin embargo, Grupo Modelo aclaró que el tema no corresponde a ningún recurso legal interpuesto por la empresa, sino que más bien es un añejo proceso legal que algunos accionistas iniciaron para evitar pagar, pero el ISR correspondiente justo por la venta de acciones de control de Grupo Modelo a ABInbev en 2013, por un monto estimado en más de seis mil millones de pesos, como está contemplado en una modificación al Artículo 3 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2013 que establece que los intermediarios o casas de bolsa deben retener el impuesto correspondiente a la enajenación de acciones que se realice mediante la BMV, equivalente a una tasa de cinco por ciento sobre el ingreso obtenido por dicha operación, pero los abogados y asesores fiscales de Carlos Fernández y otros exaccionistas argumentaron que dicho cambio no aplicaba por ser extemporáneo, un conflicto que al no resolverse jurídicamente escaló hasta la Suprema Corte de Justicia.

REVOLUCIÓN EDUCATIVA

La llamada Cuarta Revolución Industrial es toda una realidad y por eso es urgente apresurar los cambios educativos para desarrollar en niños y jóvenes mexicanos las habilidades necesarias para enfrentar con éxito la nueva realidad laboral, pero no sólo en las aulas, sino también con una preparación que necesariamente tiene que ser extracurricular y con un enfoque de aplicación vivencial en los sectores público y privado. Y esta es la columna vertebral de la Alianza para la Promoción de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (AP STEM), que nació apenas en septiembre con la unión de esfuerzos del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el Consejo Coordinador Empresarial, la American Chamber/México, The Software Alliance (BSA), la Cámara de Comercio de Canadá en México y el Movimiento STEM, que justo hoy presenta la publicación la “Visión STEM para México”, una guía para solucionar las deficiencias educativas en áreas que para muchos son el verdadero “coco“ en la escuela y aplicar los mejores métodos para alcanzar niveles de excelencia.

SALUDABLE OPCIÓN

La creciente convergencia entre la tecnología y la salud repercutirá en una detección más certera y precisa de los padecimientos y con ello tratamientos más eficaces, y un claro precursor de esta tendencia es Grupo Altavista que preside Ricardo Orrantia Cantú y que desarrolla un Centro de Innovación en Salud 4.0 que con todos los adelantos tecnológicos pondrá a disposición de instituciones públicas o privadas de salud equipos especializados, consultoría e incluso prototipos y pruebas de concepto.

