Momento Corporativo | Grupo Posadas, atinada opción de reestructura

Hace unos días compartimos en este espacio noticias sobre el proceso de restructura financiera de Grupo Posadas que encabeza José Carlos Azcárraga, y la posibilidad de que su implementación se lleve a cabo a través del Capitulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y la novedad es que en caso de seguir este camino las operaciones de la compañía estarían garantizadas, toda vez que este mecanismo permitiría acotar la reestructura financiera a pasivos específicos como es el caso de los tenedores de bonos. Por lo que el proceso estaría ligado exclusivamente a los tenedores de bonos, y no tendría impacto alguno en los integrantes de la cadena de valor de la compañía, es decir los proveedores, propietarios, empleados o clientes. En otras palabras no habría suspensión de pagos en general, manteniendo así el día a día habitual de las operaciones del negocio. Este acuerdo es la mejor alternativa para todas las partes porque además de prorrogar por 6 años el vencimiento, no habría descuento sobre el principal ya que Posadas podría obtener acceso a mejores tasas de interés; durante el primer año sería de 4%, luego 5%, 6% y finalmente 8% ajustándose a las condiciones del mercado. Todo esto de la mano del proceso de recuperación de la demanda de habitaciones que, con la implementación de los procesos sanitarios más estrictos del sector hotelero, poco a poco se sigue estabilizando. El grupo está enfocado en dar prioridad a la liquidez para la operación de sus más de 180 hoteles listos para la recuperación plena y sostenida del sector. El 9 de septiembre se realizará la asamblea de accionistas donde se decidirá el camino financiero de Grupo Posadas y la mejor alternativa es la estrategia de reestructuración que propone la administración y que hará una gran diferencia respecto a otros procesos similares, por el beneficio generalizado, la factibilidad del negocio, menor tiempo que implica también menores costos.

¡Mucha garra!

Con mucho éxito iniciaron las transmisiones de Acceso Tigres, un programa con contenido exclusivo del equipo Tigres de la UANL en el canal afizzionados de izzi, que cada vez amplia la oferta de contenidos para todos los aficionados del balompie en México. En Acceso Tigres, los afizzionados del equipo regio vivirán de cerca la trayectoria del conjunto felino y tendrán la posibilidad de disfrutar de todos los partidos y contenido exclusivo una vez por semana. El canal está disponible vía suscripción en los servicios de TV de paga de izzi y SKY/VETV, y adicionalmente incluido para suscriptores en plataformas de blim tv y afizzionados tv que se pueden desacargar en cualquier dispositivo móvil en los sistemas operativos iOS y Android. En Acceso Tigres, los expertos y analistas de primer nivel que participan en el programa harán uso de la última tecnología para explicar con lujo de detalles a la afición los movimientos del equipo.

@robertoah