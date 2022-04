Luego de que la aerolínea concluyera su reestructura financiera, que cerró con la entrega de nuevas acciones, Actinver presentó sus perspectivas sobre Grupo Aeroméxico que incluyen la recomendación de Superior al Mercado y un precio objetivo de 391 pesos, una apreciación potencial cercana a 15%, considerando los niveles actuales.

La casa de bolsa explicó que la compañía todavía no comparte una guía de resultados para 2022, por lo que sus proyecciones podrían variar una vez que se conozcan dichas expectativas, sin embargo, Actinver presentó diversos escenarios para el precio objetivo, el mismo que podría oscilar entre 102 y 551 pesos por acción.

Además, estimó una tasa de incremento anual promedio de 4% en los ingresos totales durante el periodo 2019-2023, aunque entre 2021 y 2022 espera un crecimiento de 43%, y el ritmo se moderaría en 2023 con una tasa de 23%, pero ya superando los niveles previos de la pandemia. En términos de EBITDAR, el escenario es un avance anual promedio de 8% para alcanzar 20 mil 236 millones de pesos, muy superior a lo reportado en 2019, ante la recuperación gradual de la demanda de viajes aéreos y rescatar su cuota de mercado.

Actinver también enumeró los riesgos para el desempeño de Grupo Aeroméxico. Mayor volatilidad del precio del petróleo que impactará la estructura de costos de la compañía; una mayor competencia en los mercados donde participa; nuevas variantes de coronavirus que afectarían negativamente los viajes aéreos; crecimiento económico más lento de lo esperado; y una recuperación más lenta de la cuota de mercado pese a que la competencia en el mercado nacional se redujo con la salida de Interjet.





Apoyo indirecto





Desde el punto de vista de Barclays, el plan de créditos que en una primera etapa abarcaría 10 mil millones de pesos a las pequeñas y medianas empresas que la Secretaría de Hacienda anunció en el marco de la Convención Bancaria, y del que todavía no se revelan los detalles, podría ser un factor positivo para Unifin que preside Rodrigo Lebois e incluso apoyar los planes de la financiera para emitir hasta 10 mil millones de pesos en el mercado local. La correduría internacional comentó que es probable que el programa sea instrumentado por Nacional Financiera y distribuido mediante bancos privados e instituciones financieras no bancarias en forma de garantías, aunque todavía no está claro si los 10 mil millones de pesos es el monto de los créditos que se incluirían en el programa o la cantidad que se garantizará. Agregó que el programa de garantías de Nafin se implementaron con éxito hasta 2012 porque en 2013, la dependencia casi duplicó el precio de las garantias restando atractivo para los bancos, situación que se espera pueda disminuir con la nueva iniciativa, es decir que bajen los precios para hacer más accesible la participación en la iniciativa de financiamiento.

