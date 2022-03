Momento Corporativo | Julius Baer, reduce su apuesta en México

El banco suizo de gestión patrimonial que preside Philipp Rickenbacher tiene presencia en 25 países, y recientemente revisó su posición estratégica global y decidió disminuir su presencia en México mediante la venta de 50.1% de la participación que mantenía en NSC Asesores a la estadounidense Stratos Wealth Partners, en un monto que no fue divulgado, mientras que Julius Baer mantendrá el 19.9% restante en la firma independiente de asesoría. Y es que apenas en 2015, la firma suiza con más de 120 años de historia, compró 40% de NCS Asesores, y fue en 2020 cuando adquirió 30% restante, y ahora es un hecho que las prioridades del banco suizo apuntan a otras geografías. NSC Asesores es una de las compañías independientes de administración de patrimonios más grandes de México, que al cierre del año pasado gestionó activos por más de 4 mil millones de dólares.

Balance petrolero





Ya en este espacio habíamos comentado sobre el estudio de Citibanamex sobre las implicaciones económicas que traería a México el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y sobre el precio de la mezcla mexicana, que alcanzó 110 dólares, y que la propia titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, destacó en sus redes sociales. Y en este sentido, los especialistas de Citibanamex reconocieron que diversas voces consideran que el aumento del petróleo mexicano no necesariamente beneficiaría a las finanzas públicas debido a los subsidios que el gobierno canaliza a los combustibles y porque la balanza comercial petrolera acumula varios años en números rojos. Explicaron que lo que generalmente se llama balanza comercial petrolera, incluye otros energéticos, como gas y otros derivados del petróleo, y que además hay empresas privadas involucradas en transacciones comerciales, particularmente relacionadas con la importación. Pero específicamente en términos de las finanzas públicas estimaron que el costo de los subsidios a los consumidores alcanzaría 83 mil millones de pesos este año, equivalente a 0.3% del PIB, y dicho costo sería más que compensado por los ingresos derivados por la exportación de la mezcla a un precio mayor que ascendería a 225 mil millones de pesos, lo que en términos netos esta diferencia representaría un ingreso adicional para el gobierno por aproximadamente 140 mil millones de pesos, 0.5% del PIB, una proyección que podría subir conforme el riesgo de mayores sanciones a las exportaciones rusas de petróleo incrementen todavía más los precios del hidrocarburo.

Sin cambios

La revisión semestral preliminar de la muestra del índice S&P/BMV IPC, no arrojo cambios en la composición, es decir que no habrá adiciones o eliminaciones de las 35 emisoras que conforman el indicador que está a cargo de S&P Dow Jones Indices. El escenario se habia anticipado por diversas casas de bolsa pese a que ciertas emisoras en estricto sentido no cumplían con los requisitos para permanecer en la exclusiva lista.

