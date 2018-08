Momento Corporativo | KOF y Filipinas, más que una seña

En el segundo trimestre, el mercado filipino aportó 14% a los ingresos consolidados del grupo embotellador de José Antonio Fernández Carbajal, y de hecho fue la operación con la mayor tasa de crecimiento, más de cinco veces que la de México, el principal mercado de Coca Cola Femsa, y por eso llama la atención la decisión de salir del país asiático luego de cinco años mediante la venta de su participación a su socio The Coca-Cola Company en una operación que no puede sobrepasar 688 millones de dólares que fue lo que originalmente pagó la mexicana. Un factor que explicaría la decisión es el aumento de costos de producción por el impuesto que se aplicó en Filipinas a inicios del año de seis pesos filipinos por litro de bebidas con azúcar o edulcorantes no calóricos; y de 12 pesos por litro a las que contienen jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Ahora falta saber si la empresa visualiza el mismo riesgo potencial en el resto de los mercados donde participa incluido México, donde la siguiente administración podría aumentar el impuesto actual a las bebidas ante la estrechez de las finanzas públicas y la creciente demanda de recursos para cumplir con sus promesas de campaña.







Grave retroceso

Entre 2013 y 2017, con la compra consolidada de medicamentos se ahorraron más de 17 mil millones de pesos gracias al mecanismo de participación de los proveedores y la transparencia del proceso por parte de autoridades y proveedores. Sin embargo este beneficio estaría en riesgo por una potencial colusión entre los postores por cambios en el esquema de adjudicación, y la falta de atención de representantes del gremio farmaceútico en aspectos cruciales como la recuperación de la cartera vencida y la falta de pago oportuno de los gobiernos estatales. Resulta que la Cámara Nacional de la Industria Farmaceútica que dirige Guillermo Funes está en proceso de “consulta“ para proponerle al IMSS cambios en la licitación consolidada 2019 que involucra más de 50,000 millones de pesos para dar paso a un modelo de abastecimiento simultáneo por tres fuentes con porcentajes de adjudicación de 50%, 30% y 20% lo promovería potenciales acuerdos entre empresas anulando el beneficio del actual esquema. La “iniciativa“ de Canifarma, que más bien parece una presión contra el IMSS, acentuó las diferencias en la industria farmaceútica porque modificar de manera unilateral el mecanismo de compras sólo representará un regreso a un opaco pasado en el sector de la salud de México.

Nuevo mando

El Consejo de Administración de Unifin designó a Sergio José Camacho Carmona como nuevo director general en sustitución de Luis Barroso González, artifice del crecimiento y consolidación de la arrendadora financiera y quien ocupará la presidencia del Comité Ejecutivo y al mismo tiempo seguirá colaborando en la planeación estratégica de la compañía.

