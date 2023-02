Momento Corporativo | La Laguna, apuesta regional de inversión

Hoy Fomento Económico de La Laguna (Fomec) que agrupa a empresas de la talla de Lala, Orlegi Sports, Industrias Peñoles, SIMSA, Laguna Industrial Park, Parque Industrial, Global Park Laguna, Trebotti Constructora, Santos Lagun, y Players of Life, presenta su iniciativa “Invest in La Laguna”, que busca posicionar la región como un punto de atracción de inversiones dirigidas a la industria 4.0 aprovechando la ubicación geográfica, dentro del Corredor Económico del Norte, y del Corredor TMEC que une al Pacífico mexicano con Estados Unidos y Canadá. Además de su conectividad; su poder y potencial económico; productividad y capacidad de hospedaje industrial; y mano de obra de calidad. Previamente, la ambiciosa propuesta promovió alianzas y trabajo conjunto con cámaras empresariales, organismso de la sociedad civil, desarrolladores y empresas internacionales. Invest in Laguna tiene una serie de métricas puntuales para 2030: noveno lugar en PIB per cápita del país; y crecimiento nominal del PIB de 5% anual. En el evento estarán presentes Miguel Riquelme, Gobernador de Coahuila, yEsteban Villegas, Gobernador de Durango. Y hablando de Lala, la compañía que preside Eduardo Tricio en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se sumó al apoyo que México está enviando a los afectados por el reciente terremoto en Turquía, y justo hoy entregará más de 21 mil litros de leche ultra pasteurizada UHT que por sus procesos de producción y envasado se asegura una conservación por varios meses.

Potencial de crecimiento

HSBC Global Research consideró que Arca Continental tiene dos factores que están bajo el control de la administración y que impulsarán el desempeño del grupo embotellador por lo que mejoró su precio objetivo de 178 a 182 pesos, y mantuvo su recomendación de compra. El primero es su negocio en Estados Unidos, en el estado de Texas, que experimenta un proceso de mejora de sus operaciones y rentabilidad, y además su nueva planta en Texas está en un proceso de automatización para mayor eficiencia y escala. Además de un cambio en la segmentación de servicios y marcas, precio y paquete para los clientes de Estados Unidos que comenzará a atender y que heredó de empresas anteriores.

Relevo en CNBV

Finalmente será hoy cuando se separe de su cargo Jorge Pellicer, como vicepresidente de supervisión de banca de desarrollo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Junto con él también saldrá el vicepresidente jurídico, y será sustituido por Ángel Vargas Mitre quien ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el poder judicial de la Ciudad de México y también en la Unidad de Inteligencia Financiera. Aun no se sabe quién sustituirá a Pellicer, y si será o no del equipo cercano de Jesús de la Fuente, actualmente presidente de la CNBV. Sobre Pellicer pesan casos de presunta corrupción y una supervisión omisa, algo que también obligará a que el equipo sea revisado y sobretodo que cumpla los estándares de control de confianza.

@robertoah