Momento Corporativo | Manzanillo, lo que dejan a la deriva

Quienes no la tienen nada fácil y podrían ser víctimas de la lenta incorporación del nuevo gobierno son los usuarios y operadores del puerto de Manzanillo que solicitaron al todavía titular de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, un plan emergente para resolver los problemas que originó la saturación del puerto por el incremento de las maniobras de buques y contenedores que se tradujo en una creciente demanda de despachos aduanales que rebasó la capacidad no sólo de la aduana, sino también de la salida y entrada de contenedores que saturó calles y avenidas aledañas por la cantidad de camiones en espera a que los flamantes agentes aduanales comiencen su jornada laboral a medio día. OCUPA, TIMSA y SSA México son las terminales donde en particular se disparó la recepción de buques y pese a sus esfuerzos para normalizar la situación, las condiciones siguen muy limitadas en todos los sentidos, desde operativo hasta mano de obra, y por eso la exigencia de un plan integral operativo y de conectividad con puntos específicos que no se atendieron a tiempo y que la autoridad dejo acumular e ignorar.

DELICADO PENDIENTE

Otro sector que corre un riesgo alto por el cambio de administración federal es el de la salud. Resulta que una cantidad muy alta de contratos para el suministro de medicamentos e insumos están detenidos. Y Jorge Alcocer, el próximo secretario de salud, debe poner atención en esta situación y en especial a los cerca de 100 contratos de la Coordinación Nacional de Institutos y Hospitales de Alta Especialidad, que en por la coyuntura no hay garantía de pago para las empresas, habría desabasto y sobre todo se pondrá en riesgo la salud y en tratamiento de miles de pacientes.

CONCIENCIA ECOLÓGICA

GNP, que dirige Mario Vela, invertirá 168 millones de pesos en los siguientes tres años para comprar 593 vehículos híbridos modelo Prius de Toyota para atender a sus asegurados. El monto es 30% más alto de lo que hubiera invertido en unidades convencionales, pero el beneficio es mucho mayor porque la incorporación de la tecnología hibrida bajará 40% el consumo anual de combustible y con ello la emisión de 697 toneladas de gases contaminantes. Esta decisión está en línea con las prácticas de negocio de la principal compañía aseguradora de México y se complementa con otras actividades como caravanas ecológicas para difundir el manual del conductor ecológico que incluye recomendaciones para ahorrar combustible y reducir la emisión de gases aún con autos convencionales.

CONSOLIDAN PRESENCIA

Recientemente Grupo Multisistemas de Alejandro Desfassiaux alcanzó, con la apertura de sus nuevas instalaciones en Guadalajara, un total de 34 oficinas en todo el país que refrendan su posición como la empresa líder del sector de seguridad privada con 35 años de operaciones, cerca de 14 mil colaboradores y una cartera de más de mil clientes de primer nivel.

