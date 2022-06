La icónica marca británica Morris Garages propiedad de SAIC Motor, el grupo automotriz más grande de China, quiere capitalizar todavía más la calurosa recepción que sus modelos tuvieron en México. Y es que, con apenas 19 meses de debut en el mercado nacional, ya acumula 35 mil unidades vendidas; cuenta con 64 agencias que cubren 90% del territorio nacional, y que este mismo año llegarán a 70 agencias para alcanzar 100% del país; el próximo año sumará cuatro nuevos modelos para llegar a un total de nueve disponibles en el mercado, pero antes presentará su primer modelo amigable con el medio ambiente, una camioneta PHEV cuyo nombre todavía no se revela. Zhang Wei, presidente de MG Motors México, está convencido que, pese a las condiciones actuales del mercado doméstico de autos nuevos que sigue sin consolidar su recuperación, y los problemas de las cadenas de abasto que enfrenta Shanghái, donde se producen todos los autos que se comercializan localmente, México sigue siendo un mercado muy atractivo para el sector automotriz regional y global, y no se descarta que en el mediano plazo MG evalúe la posibilidad de instalar una planta en México.

Complejo escenario

Goldman Sachs actualizó sus pronósticos sobre emisoras mexicanas ligadas al segmento de infraestructura ante nuevos datos macroeconómicos, las tasas libres de riesgo, y las cifras recientes de tráfico, pero el resultado no fue tan positivo porque la correduría internacional reiteró su preferencia por las empresas brasileñas debido al ajuste de tasas de interés en México frente a Brasil, y una valuación más favorable de los títulos cariocas. Las emisoras involucradas fueron las de los grupos aeroportuarios OMA, Asur, Gap, y Cemex, y ésta última fue la más afectada: mantuvo la calificación de Neutral con un precio objetivo a 12 meses de 9.80 pesos, contra 11.50 pesos anterior, donde los riesgos para el productor de concreto y cemento incluye un entorno macroeconómico más débil en Estados Unidos y México, una mayor competencia, variaciones cambiarias y el aumento de precios de los combustibles.

¡Vaya comparación!

La semana pasada se presentó “Giving USA 2022: The Annual Report on Philanthropy for the Year 2021”, que elabora Indiana University Lilly Family School of Philanthropy (IUPUI), la primera escuela en el mundo dedicada exclusivamente al estudio y la enseñanza de la filantropía. El año pasado las donaciones alcanzaron un máximo de 484 mil 850 millones de dólares, un crecimiento de 4% con respecto al año previo, donde las aportaciones de particulares representaron 70% del monto contra las empresas que apenas donaron 5% del total. Y para poner en contexto la cifra, IUPUI estimó que con el dinero recaudado se podrían comprar todas las acciones de las empresas que cotizan en México, y todavía sobrarían algunos millones de dólares. ¿Será?

@robertoah