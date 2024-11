Momento Corporativo / Minería: otro golpe más, Hacienda subirá impuestos

Cada vez son más las voces que coinciden en que el paquete económico 2025 parte de supuestos bastante optimistas y poco creíbles; además ignora el compromiso de no aumentar impuestos o generar nuevos gravámenes porque la gran apuesta del gobierno federal es la modernización tributaria y la innovación administrativa. Y es que en la iniciativa de Ley de Ingresos que presentó la Secretaría de Hacienda, propone aumentar los derechos sobre la minería en México bajo el argumento de que los minerales y sustancias del subsuelo son bienes de dominio público no renovables, y por lo tanto deben incrementarse los derechos especial y extraordinario sobre minería, elevando las tasas de 7.5 a 8.5% y de 0.5 a 1%, respectivamente.

Así uno de los sectores claves para el fortalecimiento del bloque económico de Norteamérica se encuentra nuevamente amenazado, con una propuesta poco analizada que pone otra piedra en el camino hacia la próxima revisión del TMEC. México ya es el país del continente americano con la mayor carga fiscal para actividades mineras, y aumentarla sólo restará competitividad y dará más argumentos a los aliados estratégicos y países del norte para buscar medidas compensatorias

La minería de México alimenta de materia prima a otras 70 industrias importantes como a la automotriz, construcción, sector médico y minerales esenciales para la transición energética, y la propuesta de aumentar los derechos sobre minería, además de desincentivar 6 mil 900 millones de dólares de nuevas inversiones en México para el próximo año, representa otro freno del gobierno federal a inversiones provenientes de Estados Unidos y Canadá.

Cambios regulatorios

Mientras tanto Moody's confirmó las calificaciones de Southern Copper y Minera México, subsidiarias de Grupo México, pero en consecuencia con el reciente ajuste de la deuda soberana, cambió la perspectiva a Negativa desde Estable, debido al mayor riesgo derivados por "cambios regulatorios e interferencia gubernamental" en la minería en México.

La agencia internacional explicó que la nota refleja la solidez de las operaciones de ambas compañías, la estabilidad de las métricas crediticias y sus estrategias financieras conservadoras. Y además la calificación refleja las importantes reservas de cobre de Southern Copper en comparación con sus pares, así como una posición de costos muy competitiva y una sólida liquidez.

Dudas en comercio en línea

Uno de los grandes, y preocupantes, pendientes que dejará la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es la investigación para determinar si existen o no condiciones de competencia efectiva en el mercado de comercio electrónico minorista (marktplaces) y como parte del proceso, la dependencia anunció que investigaba los programas de lealtad de Mercado Libre (Meli) y Amazon por ofrecer entregas sin costo y suscripciones gratuitas a plataformas de streaming, entre otros beneficios como las garantías de entrega en tiempo y forma, y ambas plataformas defienden que los beneficios que ofrecen a los consumidores en sus programas de lealtad son resultado de la fuerte competencia en el mercado de comercio digital. En otras palabras, los implementaron para mantenerse en la preferencia de los clientes al aseguran atributos como puntualidad en la entrega y cumplimiento de ofertas por parte de los vendedores. Por el contrario, la autoridad busca calificarlos como barreras a la competencia.

Pero la pregunta obligada es porque la autoridad no está considerando en su análisis comparativo lo que ocurre con las plataformas chinas como Temu, AliExpress y Shein, que además de que ingresan productos al país posiblemente evadiendo el pago de aranceles, como lo denunció la Cámara Nacional de la Industria Textil, tienen muchas quejas por supuestas pérdidas, robos o retrasos por parte de J&T Express, la firma responsable que realiza las entregas a los compradores de las plataformas chinas. Con o sin la Cofece, la historia aún va para largo, y se encuentra en una discusión legal en la que tanto Meli como Amazon parecen más bien investigadas por incurrir en conductas monopólicas, y no por barreras a la competencia, lo que parece lo mismo, pero no lo es.

Apoyo sustentable

La empresa queretana de servicios de ingeniería liCore fue seleccionada como beneficiaria de la iniciativa global Net-Zero Research Fund 2024 de Scotiabank, y forma parte del grupo de 10 proyectos elegidos de Colombia, Perú y Canadá, con seis empresas. Desde su lanzamiento en 2021, el Net-Zero Research Fund otorgó más de 4 millones de dólares canadienses a más de 40 instituciones benéficas y organizaciones sin fines de lucro, apoyando investigaciones climáticas y proyectos destinados a reducir las emisiones de carbono. En 2024, se espera que el fondo alcance 10 millones de dólares canadienses en apoyos. liCore es una institución dedicada a escalar el desarrollo de APIS, una plataforma en tiempo real que recopila datos de instalaciones solares fotovoltaicas y los publica en un sitio de acceso abierto. La tecnología de APIS establecerá un repositorio público de datos utilizando blockchain para el rastreo de bonos de carbono, a la vez que aprovechará la inteligencia artificial para desarrollar modelos de desempeño en el sector de energías renovables en México

@robertoah