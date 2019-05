Momento Corporativo | Preponderancia, ¿y dónde está el IFT?

El lunes venció el plazo para la consulta pública relacionada con las medidas de preponderancia que el IFT de Gabriel Contreras impuso a América Móvil, y la conclusión es que en el mercado de telefonía móvil persisten elevados niveles de concentración, incluso similares a los que se tenía antes de la aplicación de una serie medidas, para supuestamente contener la presencia de la compañía que preside Carlos Slim Helú, y que por la falta de cumplimiento y supervisión se vive un efecto totalmente inverso y dañino, es decir, la reconcentración del mercado de telefonía móvil. En el documento que elaboró Telefónica México que encabeza Carlos Morales, concentró sus opiniones, evidencias y referencias internacionales de la peligrosa situación que vive el mercado nacional, los competidores y los propios consumidores.

La compañía afirmó que el IFT no tiene objetivos claros y por lo tanto su papel es poco efectivo en la vigilancia y seguimiento de los cambios en la regulación, y por eso Telefónica no pide medidas nuevas, sino que se cumplan totalmente las existentes. Además propuso un nuevo enfoque regulatorio efectivo y ordenado que considere aspectos del segmento minorista (donde incluye que se mantenga la prohibición de ofrecer televisión restringida), mayorista y de efectividad donde justo se plantea que el defina sus objetivos, el seguimiento puntual de las medidas e indicadores de desempeño, y un régimen sancionador disuasorio. Con anterioridad, el IFT ya había explicado que después del cierre de la consulta pública, realizará su análisis interno y posteriormente iniciaría el procedimiento con el agente económico preponderante, que en ésta ocasión no debería de ser igual de tibio que los pronunciamientos y seguimientos anteriores.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Atinada la decisión de la marca Knorr, que pertenece a Unilever, de contar a la española SamyRoad que fundaron Juan Sánchez- Herrera, Marta Nicolás y Patricia Ratia, porque su estrategia de mercadotecnia digital ya alcanzó a más de seis millones de personas. Y es que la empresa especializada en identificar perfiles de influencers para grandes marcas desarrolló su concepto #YoCociKnorr tomando en cuenta las expectativas de crecimiento del segmento de alimentos en México, que crecería más de cuatro por ciento en 2020, y la mayor participación de los jóvenes en los temas culinarios. SamyRoad tiene presencia en Portugal, España, Estados Unidos, Francia y el año pasado llegó a México.

SABOR REGIO

La firma especializada en fusiones y adquisiciones RióN abrió sus oficinas en Monterrey, destino clave para la diversas actividades que realiza la consultora donde participan Ricardo Perez Vas, Eduardo Meouchi, Martin Plettner y Alexander Von Grieshei, y que con más de 25 años de experiencia tiene un historia de más de 100 operaciones nacionales e internacionales. El año pasado 16 por ciento de las fusiones y adquisiciones de México se originaron en Nuevo León.

