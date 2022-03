Mucha expectativa, que dejo a más de 200 potenciales asistentes sin acceso, generó la edición 85 de la Convención Bancaria que organiza la ABM que encabeza Daniel Becker, y es que más allá del regreso del evento presencial, la conversación fuera de la agenda oficial se centró en el ‘madruguete’ monetario del presidente Andrés Manuel López Obrador quien no sólo anticipó la decisión del Banco de México, un alza de medio punto porcentual, sino que había sido unánime dejando muy mal parada no sólo la autonomía del banco central sino de la propia gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. Además, la venta de Banamex, proceso del que realmente no hay mucha información fresca, ocupó una parte importante de las efusivas pláticas entre ejecutivos bancarios. Y en los temas estructurales nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió el apoyo de la banca para impulsar la reactivación de la economía; y facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento bancario con menores tasas y comisiones, a lo que el gremio bancario respondió anticipadamente con un programa coordinado con la SHCP de Rogelio Ramírez de la O, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a cargo de Jesús de la Fuente Rodríguez, con el que nuevamente intentarán cumplir con la encomienda, y al mismo tiempo avanzar en la agenda para aumentar la penetración de los servicios financieros en el país, que había sido uno de los principales objetivos de la actual administración. Pero las tasas y la oferta de crédito bancario no se pueden solucionar por decreto porque se requiere una demanda que provendrá de la mayor actividad de la economía y el consabido estado de derecho, del que poco se avanza en el actual sexenio.

Relevo en BIVA

Resulta que Javier Perochena decidió aceptar la propuesta labora de Santander para sumarse al equipo de Rodrigo Velasco, y es por eso que BIVA buscó al candidato ideal para encabezar la dirección de Emisoras, y la noticia es que lo encontró en Francisco Valle quien recién había dejado la calificadora HR Ratings que encabeza Pablo Latapi, y quien desde el lunes ocupará tal posición. El experimentado Valle viene de una exitosa trayectoria en la BMV de José Oriol Bosch, porque encabezó la misma área cuando se presentó el mayor dinamismo en la historia bursátil del país en términos de ofertas públicas iniciales con un record de 19 ofertas de acciones, que todo mundo añora.

Más conocimiento

Con el objetivo de capacitar a más de 7 mil personas para finales de este año, USG, firma creadora de Tablaroca que en México dirige Fernando Fernández, anunció la apertura de su primer Centro de Capacitación donde impartirán y certificarán los conocimientos en un oficio con más de 50 años de vida, y al mismo tiempo impulsar las ventas de sus productos en el mercado nacional.

