Royal Caribbean International que encabeza Michael Bayley, invirtió 125 millones de dólares en la renovación de su presencia en la ciudad de Galveston, Texas, que data de hace más de 20 años, para aprovechar el dinamismo del sector turístico que fue duramente golpeado por el COVID, y que hoy está muy cerca de recuperar los niveles previos a la pandemia. El plan consistió en la construcción de una nueva y moderna terminal de cruceros siendo la primera instalación LEED Zero Energy en el mundo, y que generará 100% de su energía mediante paneles solares, una propuesta acorde a la propuesta integral ambiental de Royal Caribbean Group. Además introdujo la Clase Oasis con el crucero Allure of the Seas, uno de los bancos de pasajeros más grandes del mundo con una capacidad superior a 6 mil 300 pasajeros.

Las inversiones permitirán ampliar la oferta de Royal Caribbean y al mismo tiempo ampliar el dinamismo del puerto de Galveston mediante la nueva terminal que recibirá más de 630 mil turistas por año.

México también será beneficiado por la millonaria inversión ya que Cozumel, y Puerto Costa Maya, son destinos que incluyen los diversos paquetes que ofrece el crucero por hasta siete dias.

Luces amarillas

Si bien la correduría internacional Credit Suisse, reconoció todas las fortalezas de Walmex, pero la desaceleración de su división de comercio electrónico genera cierta preocupación, especialmente por la posibilidad de una recesión en Estados Unidos que probablemente afecte el consumo de los hogares en México. Y ante este panorama, Credit Suisse bajó su recomendación de Ouperform a Neutral y el precio objetivo que pasó de 86 a 83 pesos, aunque todavía ofrece un potencial de hasta 12%. Explicó que pese a la sólida red de distribución de Walmex, y el poder de su marca, la penetración de las ventas en línea se estancó entre 4.8% y 5% de las ventas totales; además el crecimiento del Valor Bruto de las Mercancias (GMV, por sus siglás en inglés) se desaceleró con respecto a 2021, y a un menor ritmp de Mercado Libre México, que es es casi 2 veces más grande que Walmex en términos de ventas de comercio electrónico, y para lograr una penetración de ventas en línea de dos digitos para 2024, el crecimiento de la cadena de supermercados deberá ser más rápido que Mercado Libre. “A pesar de tal desaceleración, le damos a la compañía el beneficio de la duda y modelamos la penetración de ventas de comercio electrónico acelerando al 10 %. en 2024”, consideró la correduría internacional.

Mayor oferta

La plataforma mexicana WOOW, que fundó Margarita Zepeda Porraz, que además de congregar a las principales aseguradoras del país ahora apuesta por robustecer su catálogo de más de 90 productos entre éstos los dirigidos para autos, por ello, formó una alianza con Crabi; se trata de una startup jalisciense que se especializa en ofrecer seguros para autos de manera 100% digital.

@robertoah