Momento Corporativo | Sempra, fórmula para convencer a la 4T

Además del comportamiento del precio de las acciones de la empresa que dirige Tania Ortíz Mena, que tocó su mejor nivel de los últimos ocho meses, una de las lecturas más relevantes sobre la construcción de una planta para exportar gas natural licuado, permiso que había esperado todo el año, es que será el único plan de exportación de energético en todo el mundo en recibir la autorización para continuar una obra que involucra 2 mil millones de dólares. Pero en el plano local, la señal es que el gobierno impone sus condiciones para destrabar los temas energéticos que por mucho son los más conflictivos en esta administración. Y es que sólo días antes del anuncio, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador condicionó la entrega del permiso al compromiso de la empresa de compensar el exceso de suministro de gas con la exportación, aunque antes se sometió a una consulta pública, lo que podría sugerir una potencial fórmula, aunque tardía, para rescatar proyectos que cumplen con todos los requisitos, trámites y procesos, que están en riesgo sólo por una animadversión sin fundamentos.

Y aunque el proyecto de es de largo plazo porque comenzará operaciones hasta 2024 o 2025, diversas casas de bolsa nacionales y extranjeras validaron una favorable expectativa, como el caso de Santander que subió a Compra desde Mantener su recomendación de las acciones con un precio objetivo de 87 pesos, una apreciación potencial superior a 15% respecto a los niveles actuales.

Gran bienvenida





Finalmente ayer debutó en México Disney Plus, la plataforma de suscripción de The Walt Disney Company que tanta expectativa generó desde los meses previos a su llegada. Sin duda una de las ventajas de la mayor penetración de la plataforma en el mercado nacional es que los suscriptores de izzi pueden contratarla “A la Carta” con cargo al estado de cuenta de izzi, y si tienen los servicios de internet, telefonía, y televisión tendrán un mes de regalo para probar la nueva opción. Otra alternativa es mediante los nuevos paquetes Unlimited 60 y Unlimited 100, que incluyen Disney Plus; y estos planes incluyen izzitv SMART que permiten el acceso a todo el contenido y a diversas funciones como Google Assistant™, Chromecast™ integrado, Google Play™ y YouTube™.

Renovar cobertura

Muy atinada la selección que realizó el Tecnológico Nacional de México que dirige Felipe Gonzalez Fassnacht con la cobertura del seguro de accidentes escolares que contrató desde el año pasado para toda la matrícula de los institutos, con más de 600 mil alumnos en 254 planteles, con Thona Seguros que dirige Àngel Legarreta, por la eficiencia y rapidez de los trámites que en esta coyuntura sanitaria se agradecen, y es prácticamente un hecho la renovación de dicho contrato. La póliza contempla el pago de 40 mil pesos por papá y 60 mil por alumno fallecido, y hasta 250 mil para gastos médicos.

@robertoah