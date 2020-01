Se llevó a cabo la conferencia de inicio de año de la influyente US Chamber of Commerce que encabeza Thomas Donohue y que representa más de 3 millones de empresas estadounidenses. Fue la edición número 21 del encuentro que en esta ocasión se transmitió de manera simultánea en 5 países, incluido México mediante la American Chamber of Commerce México que preside Jorge Luis Torres, y donde uno de los principales temas fue la perspectiva de negocios e inversiones cuando entre en vigor el TMEC, y aunque Thomas Donohue, quien por cierto terminará su periodo en junio de 2022 y acumulará dos décadas al frente del organismo empresarial, reconoció que todavía falta revisar algunos elementos técnicos para la implementación del renovado acuerdo trilateral que podría aprobarse finalmente en las siguientes semanas, pero que para el sector empresarial no sólo de Estados Unidos representa un verdadero “hot deal” que más vale aprovecharlo. Previamente Jorge Luis Torres destacó la integración y trabajo conjunto del sector empresarial de Estados Unidos en la negociación del TMEC que garantizará el flujo de inversión estadounidense. En el plano local, la American Chamber of Commerce México reiteró sus 5 prioridades que inciden en el crecimiento de las más de mil 400 empresas binacionales que agrupa el organismo y que son responsables de una quinta parte del PIB nacional. 1) Legalidad y seguridad; 2) Certeza para la inversión; 3) Interlocución constructiva con el gobierno; 4) mayor vinculación con Estados Unidos; y 5) Crear un mejor entorno de negocios.

Equidad de género

El 16 de enero los 9 finalistas que participan en el proceso de selección del nuevo titular de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México en sustitución de Carlos Madrid Varela presentarán su plan de trabajo; posteriormente se tomará la decisión y el 1 de febrero tomará posesión la nueva cabeza del organismo autónomo responsable de coodinar y organizar a personas fisicas, fundaciones e instituciones que aportan fondos en beneficio de los más necesitados. En las exigencias y capacidades de quien ocupe este cargo las mujeres llevan ventaja y no sólo en número porque seis de los nueves finalistas son precisamente mujeres, sino porque ante la falta de equidad en México la elección de una de ellas promoverá una agenda en pro de la mujer mexicana en este importante frente.

Nuevo recorrido

KIA Motors México que encabeza Horacio Chávez superó sus propias metas en medio de la debilidad de las ventas automotrices que el año pasado retrocedieron más de 7%. En 2019 la firma coreana desplazó 95 mil 539 unidades para colocarse como la quinta marca más vendida con una participaciòn de 7.3% con apenas 4 años de presencia local. La empresa sabe que las condiciones serían más complicadas en los siguientes meses, pero tiene preparada una estrategia para seguir posicionando sus modelos entre más consumidores mexicanos.

