Momento Corporativo / Terrafina, fallida convocatoria e incierto futuro

Pese a la alta expectativa sobre el futuro del fideicomiso inmobiliario que dirige Alberto Chretin, que tiene sobre la mesa seis posturas no vinculantes de compra de hasta 100% de sus certificados en circulación, la administración de Terrafina simplemente no logró el quorum suficiente para discutir y eventualmente aprobar los tres puntos a tratar en dicha asamblea: la internalización de las actividades de asesoría; las ofertas de posibles oferentes; y la propuesta de Fibra Uno para consolidar activos industriales y crear una subsidiaria de Fibra Uno y Terrafina. Sobre la propuesta de internalización lo más contradictorio es que en la última llamada con analistas para discutir los resultados del primer trimestre, Alberto Chretin afirmó categóricamente que el personal interno de Terrafina cuenta con todas las capacidades para llevar a cabo la internalización de la administración del fideicomiso, la misma que es responsabilidad de PGIM Real Estate, el negocio global de administración de inversiones de Prudential Financial, que se encuentra entre los 10 principales administradores de inversiones en el mundo. En este sentido, más allá de la posibilidad de venta de Terrafina, la pregunta que plantearon algunos inversionistas es si en caso de que no prosperen ninguna de las posturas de compra, Chretin y su equipo tienen la capacidad de administrar el fideicomiso toda vez que no pudieron hacer efectiva una convocatoria para una asamblea tan relevante y crucial para el fideicomiso.

Potencial bursátil

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) que preside Álvaro García Pimentel, la casa de bolsa Finamex que dirige Eduardo Carrillo, reportó al cierre de 2022 un total de 16 mil 617 cuentas, y para enero de este año se cuadruplicó para alcanzar 71 mil 758 cuentas donde 45% pertenecen a mujeres y la edad promedio es de 40 años. Y este meteórico ascenso es resultado de la combinación de una estrategia para buscar un segmento de mercado más bajo, una moderna plataforma tecnológica y el diseño de nuevos productos, como es el caso de +Pesos y recientemente +Cetes que se suman a una amplia oferta de productos en línea con la democratización de la inversión financiera con montos bajos de entrada, como mercado de capitales, fondos de inversión y divisas. Con +Cetes, Finamex se convierte en la primera casa de bolsa en México que ofrece al inversionista la compra directa de los instrumentos que emite el gobierno federal, sin comisiones, y con una inversión desde 100 pesos sin un máximo. Con este producto Finamex pretende cerrar el año con por lo menos 100 mil cuentas, y promover que los clientes transiten del ahorro a la inversión y que esta sea creciente en el tiempo; y además trabajan en modelos de asesoría personalizada con aplicaciones de inteligencia artificial para que los clientes alcancen sus metas de corto, mediano y largo plazo

