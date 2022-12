Una de las principales conclusiones de la edición 2022 de la Encuesta de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) que elabora el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es que la televisión abierta continúa siendo el principal medio de consumo audiovisual que consumen 77% de las personas con un promedio de 2.5 horas diarias, nivel similar a las dos encuestas anteriores, lo que demuestra la preferencia de los consumidores. De acuerdo con la encuesta, el contenido favorito son noticiarios con 47% de la audiencia, después siguen las películas con 43% y telenovelas alcanzan 36%, mientras que los canales más vistos son Las Estrellas de Grupo Televisa, Azteca Uno y Canal 5. Además, 8 de cada 10 niñas y niños prefieren los canales de televisión abierta, donde 56% buscan caricaturas o programas infantiles, 53% películas y solamente 29% series. La encuesta también reveló que en promedio 53% de las personas disfrutan contenidos por internet, donde los géneros favoritos están encabezados por películas, siguen las series, videos musicales y tutoriales. Las plataformas con mayor demanda para ver contenidos en internet son YouTube, Netflix, Facebook, TikTok y Disney+.

Más que acciones

El financiamiento bursátil no se limita a la emisión de acciones; sólo es una parte de dicho mecanismo que se complementa con el mercado de deuda que a su vez se divide en instrumentos de corto y largo plazo. Y si bien el mercado accionario retrocedió significativamente en los últimos años, con una caída anual de 88% en noviembre, por el contrario, el mercado de deuda mantuvo su dinámico comportamiento para reportar un aumento de 32% hasta el penúltimo mes. Y así el financiamiento bursátil agregado aumentó 21% de manera preliminar. Pese a la sequía no está de más destacar el listado de acciones de LaSites; suscripción de acciones de Monex por mil millones de pesos; la suscripción de Fibra Hotel por 400 millones de pesos; la emisión subsecuente de Fibra Monterrey por 3 mil 450 millones de pesos; y la suscripción de Fibra Plus y Fibra Prologis por 8 mil 784 millones de pesos. Además, el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) que ya representa 50% del importe total operado en el mercado, y donde hasta el cierre de noviembre se listaron 283 valores extranjeros, 155 empresas y 128 ETF’s), para sumar 3 mil 314 valores. Otro de los temas relevantes para la BMV es el financiamiento ESG donde desde la creación de este renglón, el volumen total colocado alcanzó hasta noviembre 165 mil millones de pesos, donde la mayor presencia es para bonos sustentables, seguido de verdes, vinculados y sociales. En este sentido, la BMV realizó este año dos ediciones del Programa de Acompañamiento Sostenible (PAS); y el lanzó la Guía de Carbono Neutralidad para orientar a las emisoras en esta nueva tendencia del financiamiento bursátil.

