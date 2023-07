Momento Corporativo | Viviendo “Mexican Moment 2.0”: JP Morgan

En el resumen del evento Mexico Opportunities Conference que organizó recientemente JP Morgan, la correduría internacional no dudó en afirmar que el país está viviendo literal el Mexican Moment 2.0, un concepto que originalmente surgió en la revista The Economist para describir un prometedor paquete de reformas estructurales que permitirían alcanzar en el sexenio de Enrique Peña Nieto una tasa de crecimiento del PIB de México de hasta 6%, lo que no sucedió.

Ahora México, explicó JP Morgan, está bien posicionado para tomar ventaja de la reorganización económica y comercial global debido a sus ventajas estructurales. “Sin embargo, la cuestión clave sigue siendo si México será capaz de capitalizar plenamente el momento del nearshoring y convertir el crecimiento cíclico de este año en beneficios económicos duraderos”, advirtió la correduría internacional, y al mismo tiempo que citó algunos de los principales retos para el país, como la energía, políticas públicas, estado de derecho, seguridad e infraestructura.

Explicó que los mercados de capitales colocan a México como un claro ganador, citando la fortaleza del tipo de cambio. “Sin embargo, los persistentes temores de una recesión en Estados Unidos, y el creciente ruido político nos mantienen neutrales en la renta variables mexicana, tanto en nuestros portafolios de Latinoamérica como de mercados emergentes en términos relativos”, complementó y dijo que en términos absolutos, sigue considerando a México como un mercado defensivo, con mayores riesgos al alza para un crecimiento ya de por sí optimista, y un consumidor resistente que respalda oportunidades adicionales de inversión.

Sobre los procesos electorales a la vista, JP Morgan dijo que es necesario comenzar a ver más allá del final de la actual administración, ya que las elecciones del próximo año en México y en Estados Unidos, abrirán una nueva era en las relaciones bilaterales, e independientemente del resultado, la competitividad de México seguirá fuertemente vinculada con la de Estados Unidos y viceversa.

Sobre los ‘precandidatos’ de Morena, JP Morgan explicó que los dos claros punteros, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, tienen estilos muy diferentes, pero se espera que ambos lleven a cabo la ideología y el plan estratégico de la cuarta transformación. “Sin embargo, es importante señalar que el escenario base es que quien gane tendrá un camino más difícil por delante por dos razones principales: (1) se espera que el Congreso esté más dividido, ya que Morena no tendrá la mayoría en esta ocasión, y (2) el nuevo ejecutivo no tendrá el mismo apoyo y popularidad que tiene el presidente López Obrador”.

La correduría dijo que además se deben considerar los procesos electorales en nueve estados provocarían una reorganización de las fuerzas políticas en todo el país, y se esperaría que los gobernadores sean más independientes del ejecutivo federal

