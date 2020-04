Momento Corporativo | Walmart, la oportunidad del comercio en linea

La pandemia y la escalada de fases que estamos viviendo hace evidentes todas las carencias de nuestro sistema de salud y nos exige poner especial atención a nuestros médicos, enfermeras, camilleros y personal técnico, ya que ellos se encuentran en la primera y más vulnerable línea de batalla frente a la crisis sanitaria.

Hemos visto decenas de protestas e incluso paros de doctores que no cuentan con los insumos necesarios tanto para resguardarse de un posible contagio como para poder atender a los pacientes. Hemos vistos casos trágicos en los hospitales del Seguro Social de Monclova, Coahuila y Tlalnepantla, Estado de México, en donde el epicentro de los contagios se dio en los mismos hospitales y una gran parte del personal de salud y de apoyo se infectó. Hemos visto también la baja calidad de los materiales de protección (batas y cubre bocas) que está mandando a los hospitales públicos el gobierno Federal y la denuncia de muchos médicos, personal y hasta gobernadores por la falta de insumos adecuados.

También hemos sido testigos de actitudes sociales francamente reprobables en las que discriminan a los doctores y al personal de salud por considerarlos una posible fuente de contagios, mientras ellos, literalmente se están jugando la vida por salvar personas. En los países más solidarios no sólo no los discriminan, reconocen la importancia de su labor y el riesgo que están asumiendo por la comunidad. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha hecho dos pronunciamientos en reconocimiento de los médicos, enfermeras, camilleros y personal técnico, y rechazando las agresiones en su contra, y en algunos estados de la República están legislando penas para quienes discriminen a los médicos y al personal de salud, y es una vergüenza que sea necesario legislar eso; las verdaderas sociedades no discriminan por cultura y por convicción, y mucho menos discriminan a quienes deben ser reconocidos como héroes.

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados ha puesto a disposición de todos los médicos y personal de salud un amparo para que obligatoriamente les proporcionen el material de protección necesario para poder llevar a cabo su trabajo sin riesgos. No se pueden repetir situaciones como las de Coahuila y el Estado de México, ni se puede permitir que aquellos que se están jugando la vida por los demás, lo hagan sin el material indispensable; estamos frente a una crisis, posiblemente la mayor de nuestra generación y eso hace necesario un cambio de prioridades gubernamentales y una respuesta inmediata. Hoy las armas que se necesitan son material médico, respiradores, camas de hospital y terapia intensiva y todo el material de protección adecuado para quienes están dando la batalla.

Hoy los verdaderos héroes son los médicos, enfermeras, camilleros y personal técnico. La guerra que estamos enfrentando es contra un virus y quienes tienen que salir a trabajar y se arriesgan todos los días por salvar vidas son ellos. Lo menos que podemos ofrecer como sociedad es nuestro reconocimiento y nuestro respaldo, y lo menos que pueden ofrecer las autoridades federales son los insumos adecuados para hacer menos riesgosa su labor.

Coordinador de los diputados del PAN

@JCRomeroHicks