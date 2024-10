Momento Corporativo / Walmex, más allá de la resolución de Cofece

El equipo de análisis de Citi consideró que la preocupación de los inversionistas sobre la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre presuntas prácticas monopólicas de Walmart de México no radica necesariamente en una posible sanción económica sino en cualquier cambio que potencialmente modifique las prácticas de compras de la cadena comercial y que afecte sus márgenes. Sin embargo, Citi explicó que desde su punto de vista dichos cambios parecen poco probables ya que también alterarían la estructura competitiva del sector. Además, dijo que el sentimiento de los inversionistas ha sido cauteloso, por la incertidumbre de las reformas constitucionales, y aunque Walmart ha presentado sólidos resultados operativos de manera consistente, algunos inversionistas permanecen al margen probablemente por el ruido externo y la volatilidad. “Una resolución del caso de Cofece podría potencialmente compensar las preocupaciones, beneficiando el desempeño de la acción”, anticipó.

Explicó que la cadena comercial continúa demostrando fortaleza con una sólida participación de mercado, una demanda de consumo relativamente estable e innovaciones en varios rubros, en particular su negocio de publicidad y de telefonía y acceso a internet. Incluso Citi, que mantiene una recomendación de compra y un precio objetivo de 75 pesos, destacó el desempeño positivo sostenido del negocio e incluso consideró que el nivel actual del precio de las acciones presenta un buen punto de entrada.

Citi agregó que si bien aún no se emite la resolución formal y no se han delineado multas en los documentos disponibles, según la reglas de la Cofece, las multas relacionadas podrían alcanzar 8% de los ingresos de una empresa determinada, lo que en el caso de Walmart podría traducirse en una multa hipotética máxima de 5% de su capitalización de mercado o aproximadamente 3 mil millones de dólares, tomando en cuenta sus ingresos de 38 mil millones de dólares en México en 2023. Un punto de discusión notable es la posible estructura de sanciones y el argumento de Walmart de que cualquier multa potencial debería adherirse a las regulaciones anteriores a 2012, lo que posiblemente resultaría en multas más bajas, aunque no hay datos de un rango potencial.

Elecciones en EU y su implicación

Barclays consideró que el sentimiento de los inversionistas hacia México sigue siendo cautelosamente optimista, a pesar de los posibles aspectos negativos del resultado de las elecciones en Estados Unidos. “Creemos que la sólida base manufacturera de México, su proximidad a Estados Unidos, y su participación en el T-MEC (al menos hasta 2026) deberían seguir apoyando el crecimiento a corto y mediano plazo, aunque a un ritmo más lento de lo que anticiparon anteriormente nuestros economistas”, confío la correduría internacional. Explicó que, en este contexto, las acciones mexicanas registran un rendimiento inferior en los últimos 12 meses, con una caída cercana a 20% en términos de dólares en lo que va del año. Y es que la incertidumbre en torno a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el resultado de las elecciones estadounidenses deberían seguir afectando la confianza de los inversionistas.

Agregó que en el caso de victoria de Kamala Harris, espera que las empresas enfocadas en el mercado interno y dependientes de las importaciones como Liverpool, Walmex, Alsea, KOF, FMX y KCM se beneficien, respaldadas por un peso más fuerte, una inflación baja, menores costos de importación y mayor confianza de los consumidores, mientras que una victoria de Donald Trump favorecería a los exportadores como Becle y Gruma, que se beneficiarían principalmente de un peso más débil, mientras que empresas como Arca, Bimbo y Chedraui, independientemente del resultado de las elecciones, no se verían relativamente afectadas.

A la tiendita

Y justo sobre Arca Continental, la compañía sigue avanzando en su transformación digital con el lanzamiento de una plataforma que optimiza las operaciones de cerca de un millón de tenderos en Latinoamérica. Desarrollada por el Digital Nest de Arca Continental, TUALI está disponible en México a partir de octubre y llegará a Ecuador, Perú y Argentina en el último trimestre del año. La embotelladora destacó que con esta plataforma los establecimientos podrán acceder de manera rápida y segura a una amplia gama de productos, así como aprovechar herramientas como pedidos predictivos impulsados por IA, programas de lealtad y servicios financieros para apuntalar sus negocios.

@robertoah