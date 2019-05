Momento Corporativo | ¿Ya regresó la confianza de los inversionistas?

El reporte preliminar de la Inversión Extranjera Directa del primer trimestre del año detalla que de los 10 mil 161 millones de dólares que se contabilizaron, únicamente 22 por ciento correspondió a nuevas inversiones, lo que sugiere que todavía prevalece la cautela en las decisiones corporativas. Pero anuncios recientes estarían enviando las primeras señales de un cambio en las expectativas de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Y especialmente en Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí, entidades que conforman la Alianza Región Centro–Bajío, que como explica Carlos Capistrán, economista en jefe de Bank of America Merrill Lynch para México y Canadá, en su más reciente reporte sobre Los Cinco Mitos de la Economía Mexicana, esta área geográfica está ligada directamente a Estados Unidos y a las manufacturas lo que explica en gran medida su dinamismo.

Anote al corporativo global Flex con presencia en la industria automotriz, electrónica, salud y comunicaciones, con una inversión de 300 millones de pesos en Aguascalientes que gobierna Martín Orozco Sandoval, y que es una de las entidades con la mayor llegada de inversión extranjera directa en 2018; mil 720 millones de pesos de Vesta, de Lorenzo Manuel Berho, en un parque industrial en San Luis Potosí que gobierna Juan Manuel Carreras López y que es uno de los estados más dinámicos, y especialmente en el sector automotriz; PepsiCo, que preside Ramón Laguarta, invertirá cuatro mil millones de dólares entre 2019 y 2020, y el plan incluye una nueva planta en el estado de Guanajuato que estará a cargo de su división de alimentos; y finalmente está la española Iberdrola, que preside José Ignacio Sánchez Galán, con un programa de inversiones de cinco mil millones de dólares durante todo el sexenio y que incluye, entre otras plantas, una de cogeneración en Querétaro.

Y no podía faltar el acuerdo entre BBVA Bancomer y el Instituto de Crédito Oficial para canalizar hasta 100 millones de dólares para empresas o proyectos en donde por lo menos una tercera parte del capital sea español o que 30 por ciento de la proveeduría sea de empresas ibéricas.

AMENAZA CIBERNÉTICA

Tratar de homologar las condiciones de los taxis con las plataformas tecnológicas de transporte privado de personas como Uber, Cabify y DiDi para supuestamente beneficiar y proteger a los usuarios no es el espíritu del nuevo marco legal en la Ciudad de México.

Impedir el cobro en efectivo o tarjetas no bancarias y monederos electrónicos discrimina a la mayor parte de la población que no está bancarizada; identificar con rótulos o calcomanías a las unidades únicamente incrementa el riesgo de incidentes violentos; y que las empresas compartan su base de datos detallada no sólo viola la legislación en materia de protección de datos personales sino la expone a mal uso y ataques cibernéticos que cada vez son más frecuentes y letales.

@robertoah