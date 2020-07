Monreal busca que el Senado tenga mayor comunicación con Gobernadores

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo en el Senado, tuvo una buena convocatoria en la mesa de trabajo presencial “Hacia una Reforma Penal”, en la que participaron los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat; de Veracruz, Cuitláhuac García; de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, y de Hidalgo, Omar Fayad, que espera sea parte del inicio de una etapa de mayor acercamiento del Senado con los gobernadores. “Espero que se multiplique porque ustedes tienen inquietudes y ahora la queremos institucionalizar para que escuchemos sus propuestas de perfeccionamiento de las normas”, les dijo en la apertura de los trabajos. Puso como ejemplo la reforma que se propone al 73 Constitucional para facultar al Congreso de la Unión a emitir un Código Penal Federal y homologar los códigos penales, pero “no vamos a legislar hasta que ustedes den su opinión”. El objetivo de la propuesta es la eficacia en la impartición de justicia debido a que hay 32 códigos. Por cierto, el confinamiento le permitió a Monreal concluir su libro titulado “La infamia”, en el que a lo largo de cinco capítulos y 86 páginas, narra diversas acusaciones que pretendieron de manera sistemática desprestigiar el apellido Monreal Ávila, al grado de vincularlo en el sexenio de Felipe Calderón en actividades ilegales como el narcotráfico.





A reserva de que la permanente lo apruebe el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, logró el acuerdo estando presente la Presidenta de la cámara Laura Rojas y con los coordinadores parlamentarios del PAN Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez, de MC, Tonatiuh Bravo; del PRD, Verónica Juárez, y de los aliancistas del PT, Reginaldo Sandoval; del Verde, Arturo Escobar, y de Encuentro Social, Jorge Arturo Arguelles, para realizar un periodo extraordinario mañana miércoles, cuya solicitud se formulará en la sesión de este martes de la Comisión Permanente. El también coordinador de Morena dio a conocer que los temas a tratar son la reforma a la Ley de Adquisiciones para que el Gobierno pueda comprar medicamentos en el extranjero.; la nueva Ley de Remuneraciones; y el tema de los fideicomisos. También recibirá la minuta que el Senado que tiene previsto aprobar en su periodo extraordinario en materia de prisión preventiva oficiosa.





El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que comanda Reginaldo Sandoval, anda metido en la pelea por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y en días pasados sumó dos diputados más a su fracción parlamentaria, con lo que se acercó a convertirse como la tercera fuerza en San Lázaro, posición en la que el PRI, de René Juárez, arrancó en la actual legislatura. De hecho, en menos un mes ha integrado a cuatro nuevos miembros. El morenista Samuel Calderón Medina y María Rosete, del PES, se adhirieron apenas hace unos días, pero hace poco menos de un mes lo hicieron los también morenistas Eraclio Rodríguez Gómez y Leticia Díaz Aguilar. Con estas inclusiones el PT suma 43 curules, mientras que el PRI 46. Falta poco más de un mes para que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones y los priistas han externado su confianza de que se respetará su posición de tercera fuerza, como inició en la actual legislatura, aunque habrá que esperar, ya que incluso se habla de que podría ser una presidencia por seis meses para uno y otro partido, como ha ocurrido en otras ocasiones, como parte de acuerdos políticos. De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General, el primer año de la legislatura le corresponderá presidir ese órgano cameral a la fuerza mayoritaria y para el segundo la cual tiene el PAN con la diputada Laura Rojas en la Presidencia y tercero recaerá en el orden decreciente de los grupos parlamentarios con el mayor número de diputados. Aquí podría resultar una solución salomónica y cerrar con broche de oro la legislatura si esto llegara a ocurrir en caso de que hubiera empate podrían rotar 6 meses cada uno el último año.





Por cierto, Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva está por concluir su mandato al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la que ha desempeñado un buen papel y se comportó a la altura de su investidura, ha sido institucional y ha mostrado apertura, lo que le permitió salir adelante, a pesar de las críticas de Morena y sus aliados por haber presentado una controversia constitucional en contra del decreto para que las fuerzas públicas realicen labores de seguridad pública. La diputada del PAN ocupó precisamente la presidencia de la Cámara Baja luego de que los panistas exigieron la posición por ser la segunda fuerza política con el mayor número de curules y rechazaron la pretensión para que se reeligiera Porfirio Muñoz Ledo.





Alfonso Ramírez Cuéllar, líder interino de Morena, sigue en la cuenta regresiva para dejar las riendas del partido, pero por lo pronto se mantiene en forma y activo. Sostuvo una reunión virtual con más de 180 alcaldes, que se denominó el Primer Encuentro de autoridades municipales, ya que tiene claro que esta instancia de gobierno es representativa para atender las demandas ciudadanas, y en la que se externó la convicción por mejorar los servicios públicos, así como su lucha contra la corrupción. Uno de los acuerdos fue “constituir una organización de autoridades emanadas en nuestro partido para fortalecer la eficiencia de nuestros gobiernos en los municipios”. Al igual, el diputado federal con licencia mencionó que los presidentes municipales y titulares de las alcaldías de Ciudad de México, buscan reforzar las acciones de los gobiernos emanados de esa fuerza política para servir mejor a los ciudadanos. También se enlazó con diputados locales para cerrar filas en torno a las prioridades de la agenda legislativa y en la que se puso de manifiesto cerrar filas con el proyecto de transformación del país.





Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, no ha dejado de insistir en poner a discusión y análisis la propuesta para el ingreso básico universal, que es impulsado por su fracción parlamentaria, como una acción de gobierno necesaria para apoyar a las personas que se han quedado sin empleo en estos cuatro meses que se han prolongado los efectos de la pandemia en el mundo laboral, propuesta en la que cuentan con el respaldo de algunos grupos parlamentaria, y en la que por cierto Morena ha empezado que se puede analizar y aceptó crear un grupo de trabajo. Aunque se acerca el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, cabe la posibilidad de que se acuerde un nuevo periodo extraordinario para analizar algunos temas que el gobierno tiene especial interés. El jefe de la bancada panista se muestra optimista en sacar adelante el tema, sobre todo ahora que en la Cámara de Diputados se muestran optimistas para lograr los consensos necesarios para el bien del país, como ocurrió con la pasada elección de los cuatro consejeros del INE. “Es a través del consenso, del acuerdo y no de la polarización o el enfrentamiento como el país saldrá adelante”, señala el panista.





Integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento del T-MEC, que preside la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, se reunieron en forma virtual con la secretaria de Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, para exponer diversas dudas en materia laboral a las que México está obligado en el tratado comercial. La funcionaria fue clara al establecer que los más interesados en que se cumpla la reforma laboral “somos nosotros” y además es una deuda histórica la democratización de los sindicatos, el lograr un mundo del trabajo de libertades y de equilibrios, en eso no hay la menor duda. También aclaró que no habrá inspectores laborales de Estados Unidos en nuestro país para para ver si se cumple con la reforma, sino que se trata de agregados laborales, figuras que, según ella, no son nuevas, se han tenido en varios países del mundo. La implementación de la reforma es una de las prioridades para el gobierno, por lo que tampoco habrá afectaciones presupuestales, y sólo se han hecho ajustes en el tema del gasto corriente, incluso varias entidades ya tienen los recursos federales para aplicar el nuevo modelo de justicia laboral, el cual entrará en vigor en noviembre próximo en 11 entidades, en esta primera etapa.





Nada alentador pinta el panorama la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que asegura que la pandemia del coronavirus sigue acelerándose a tal punto que el número de casos se duplicó en las últimas seis semanas, y por supuesto que en México la situación no ha mejorado. El director general de este organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que casi 16 millones de casos han sido reportados a la agencia de la ONU, con más de 640 mil decesos a nivel mundial. Para este jueves se tiene prevista una reunión del comité de emergencias de la OMS, en el que le entregará una serie de recomendaciones para enfrentar la pandemia. Ni duda hay que "el Covid -19 ha cambiado el mundo. La enfermedad ha causado la unión entre los pueblos, comunidades y naciones, aunque también las ha distanciado"-

En CORTOS LEGISLATIVOS; diputado de MORENA Jesús de los Ángeles Pool se va a la bancada del PRD. Y en la mañanera de ayer López Obrador dijo que al avión presidencial José María Morelos y Pavón le hubieran puesto el nombre de Carlos Salinas de Gortari.

