Monterrey gigantesco

Para el poema llamado Eugenia

Cuan pequeño me he sentido estos días. Como si la ciudad entera trabajase en mi contra. Al unísono, sus partes van marchando en un desfile de grandeza. Juntas han creado un espectáculo que perdura en mi alma. Las montañas coronan la procesión,imponentes de norte a sur. Les siguen avenidas gigantescas con puentes de concreto. De ahí mismo el tráfico con una sinfonía de motores; jugando con los timbres de cornetas.

La gente; es tanta la gente desfilando. Sus playeras de colores crean un paisaje urbano. Yo contemplo el pasar constante parado en la banqueta. Solo puedo admirar. Con cada paso, mi estatura parece acortarse. Llegué como hombre entero, me voy como una hormiga. Aún así sonrío; existe dicha en recortarse. Todo esto ha hecho Monterrey en mi breve viaje.

¿Cómo explicar el efecto de estos rumbos? El verbo «empequeñecer» no le hace justicia. Se combina la impotencia de ser diminuto con la belleza de un mundo enorme. Dicha y desgracia caminando de la mano. Quizá el mejor inicio sea el mismo del desfile. Las montañas imponentes que protegen tierras regiomontanas. Para nosotros, los que visitan, son murallas que acaparan la vista entera. Para los que aquí crecen, sirven como guías; de las montañas aprenden el andar. Unas marcan el norte certero, otras el sur engañoso. Más que proteger a Monterrey de las afueras, son un mapa automático para su gente. Como si fueran lunares en el cuerpo de una amante, el regio los recorre con la confianza de una vida compartida.

En esta mente ignorante, las barreras montañosas se asemejaban tanto entre sí. Mi mirada poco entrenada veía cerros similares sin intentos de diferenciar. Error certero; ilusión primeriza. No son iguales; nunca lo han sido. Salgo de mis cavernas de indiferencia circunvalando Monterrey. Primero la Huasteca que visito con tantas ansias. Más que montañas, parecieran estalagmitas prehistóricas en una cueva subterránea. El techo ha desaparecido; perdura el cielo sin límite alguno. Manejo hacia ellas para entender la ciudad entera. Aún prendiendo el aire del carro, el calor potente de esta tierra va penetrando el espacio. No hay nadie en carretera; la misma ciudad hemos abandonado. Y en estos lugares desolados, no para la Huasteca en momento alguno.

Baila con el paisaje de matorrales y casas sin permisos. Sus plantas son valerosas como el pueblo del desierto. Enfrentándose al calor, perduran mientras avanzo por el aledaño pavimento.

Me detengo; por vez primera me toma ese sentimiento tan certero. Fluye, a paso tan lento, un río de aguas marrones en un cañón de escasos metros. Detrás suyo, se alzan las montañas de piedras ancestrales. La dictadura del gris se quebranta en lugares precisos por el crecer de plantas testarudas. Cuántos años han visto pasar estos rumbos en espera de otros ojos que los vean. Quizá les importe poco; son tan grandes que verán más los cielos. Yo soy diminuto comparado con sus cúspides tan distantes. Me siento pequeño; terriblemente pequeño. La Huasteca me recuerda mi tamaño verdadero.

¿Cómo sentirse gigante en un mundo inconmensurable? Esa emoción habría de seguirme sin pausa alguna. Regresando al paisaje urbano—que aparece por sorpresa entre persianas rocosas—, me dirijo al centro regiomontano. Todo pareciera tener ganas de presentarse magnánimo. Un zócalo no bastaba; una macroplaza la han llamado. Se extiende como rectángulo desde la alcaldía en un extremo. Es tan fuerte el sol, que el pasto tan verde de antaño se ha ido secando para dejar parques marrones. Estatuas aparecen como estrellas esporádicas en una noche nublada. Aquí la de un obrero envalentonado; allá, la de un héroe olvidado. Por más que camino, el paseo no termina. Me detengo a un costado para admirar la catedral.

Fachadas blancas de acabados cafés; elegancia usualmente perdida en la exageración arquitectónica. Por dentro está vacía; solo dos hombres que con trapeadores la limpian. El calor domina sus paredes y columnas. Sin tener que brillar sobre mi piel, el sol sigue quemándome. Es mejor salir; es mejor continuar con mis andadas.

Subiendo y bajando por la macroplaza, llego por fin a la explanada prometida. Vacía; así como la iglesia está vacía. De un sutil color arcilla es la plaza al igual que el palacio que se levanta frente de mi. Ocho columnas al centro; dos hileras de ventanas que alumbrarán despachos enteros. Aquí la grandeza adquiere propósito. Más que hacerme pequeño como persona, me hace pensar en la grandeza de la patria. En las águilas que coronan los detalles del edificio y las esculturas gigantes que piden a gritos ser glorietas. Aún cuando está vacía, se mantiene imponente. Aún cuando en México falte la gente, Monterrey hará que la nación germine.

¿Qué falta por ver? ¿Qué más grandeza tendrá esta ciudad? Hay una infinidad de lugares y el tiempo poco permitirá. Emprendo rumbo a Fundidora, cazando esa sensación de insignificancia. Un parque cercado de entradas escasas; pulmón de una ciudad cada vez más urbana. Antes era un horno industrial donde obreros laboraban hasta el cansancio. Hoy, por voluntad bien puesta, en parque lo han transformado. El verde del pasto y las copas de los árboles se mezcla con el cobre de maquinaria junto al óxido de años sin fin. Es un lugar inmenso, albergando familias enteras pasando el día.

Deambulando van los regios, disfrutando la industria hecha naturaleza. Ahí un hombre de nombre Daniel pensando en las aventuras de la semana. Pocos pasos y una Eugenia sentada escribiendo poesía. Un nuevo sentimiento de pequeñez; tan grande es el parque que para todos tiene lugares por recorrer.

Solo queda una solución a mi tamaño escaso. Hacerme uno mismo con las alturas de esta tierra. A Chipinque me dirijo; a esos cerros que la ciudad han rodeado. En las montañas inicio, en las montañas acabo. Ya no puedo quedarme anonadado ante mi pequeñez. Altanero e insolente, emprendo el sendero que ha de llevarme a las nubes.

Paso a paso, el cansancio se apodera de mi ser. Sabía que escalar montañas sería un reto; jamás lo pensé tan empinado. Solo me mueve la motivación del triunfo. De ver Monterrey tan pequeño como yo me he sentido paseando por sus calles. Un paso; basta solo un paso más. Le ruego a mi cuerpo me empuje para os cielos conquistar.

Lo logro. He llegado a la cúspide. Me llega un sabor amargo a mediados de la victoria. Aún ahora, he perdido. En una banca a tantos metros de altura, sigo siendo diminuto. Veo la ciudad extenderse entre colinas; decirla inmensa sería equivocado. Se aproxima a la infinidad, con casas de colores y rascacielos de metal. Me tomó subir a la cúspide para percatarme de lo mismo que sentí en las faldas. Soy tan pequeño sin ser parte de Monterrey. Algo bueno habrá de ello. Si se me suben los humos, o me creo cercano a lo divino, vivirán en mi mente los recuerdos regios para hacerme humano de nuevo. Recordaré este paisaje como la mayor de todas las enseñanzas. En él he visto que no controlo al mundo; meramente lo observo.