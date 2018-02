Morelos, modelo de corrupción

Por: José Arenas Merino

El sistema anticorrupción no lo crea, diseña ni opera la sociedad civil per se sino a través de sus representantes, es decir, los diputados. En Morelos no es distinto, sin embargo hay situaciones, hechos y circunstancias que lo hacen diferente: luego de una larga y ardua tarea, un numeroso grupo de organizaciones sociales de diversa naturaleza, tarea y aún orientación política e ideológica, finalmente se puso de acuerdo y presentó un proyecto de Ley de Participación Ciudadana y que aprobó la XLII legislatura local, previa a la que actualmente ocupa las curules en esta tierra zapatista.

La ley, que ocupó el espacio bis del artículo 19 de la Constitución local, incluía entre otras la figura jurídica de la Revocación del Mandato –a la que el actual gobernador dijo se sometería bianualmente para permanecer o no en el cargo-; sin embargo, los diputados de la siguiente legislatura, actualmente en funciones, obedeciendo al titular del Ejecutivo, abrogaron la ley y no sólo suprimieron la figura citada, sino la composición del Consejo Ciudadano, parte sustancial de la ley citada, y así impidieron la participación de diversos actores que pudieron ser incómodos a los intereses del poder.

Eso fue un claro indicio de que el establecimiento del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos no sería ni terso ni confiable y por ello no resultó ser una sorpresa el proceder de los diputados que se han encargado de casi desaparecer el Poder Legislativo para someterse a la voluntad del gobernador.

En cumplimiento de la norma federal, se inició el proceso para la formación del SEA Morelos, se emitió la convocatoria el 10 de junio de 2015, dos diputados del PRD y el PAN presentan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de trasparencia y combate a la corrupción, en cuya página 135, en el último párrafo se lee “el gobierno que encabezo”, de donde se infiere que la iniciativa es del gobernador. Diez días más tarde se publica en el diario oficial, y el 2 de julio se envía a la aprobación de los municipios.

Más adelante, en 2017, los diputados del grupo del PRD, aprueban la salida de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, designados mas no elegidos de acuerdo a la ley desde 2012 y quienes se amparan pues no han entrado en funciones y aunque ya cumplieron el término para el cual fueron designados, siguen en espera de fungir.

Los diputados de la actual legislatura, están a punto de aprobar una serie de iniciativas para que el actual Fiscal General, pariente de la primera esposa del gobernador, permanezca en el puesto como un “Fiscal carnal” a modo.

Igualmente, el Fiscal Anticorrupción y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, quienes serán los responsables de sancionar los actos de corrupción de las actuales y futuras autoridades.

Morelos seguirá padeciendo los próximos años del cáncer de corrupción como lo señalaron Transparencia Mexicana e Impunidad Cero, pero también podría ser el primer lugar en impunidad.

Representante Estatal Morelos

@nosotrxsMX