¿Morena arrasará o la alianza opositora dará batalla el próximo 5 de junio?

Faltan 15 días para que más de 6 millones ciudadanos vuelvan a las urnas para elegir a sus nuevos gobernadores. Se trata de los habitantes de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, estados que podrían decantarse por una alternancia política, pues de acuerdo con encuestas, en por lo menos tres de esas seis entidades, Morena se posiciona como la preferida.

Las elecciones del 5 de junio han despertado gran interés en el país y sobre todo entre los partidos. Primero, porque serán un termómetro para las del próximo año donde, entre otros, estará en juego la llamada “joya de la corona” que es el Estado de México y al mismo tiempo pondrán las alertas al máximo porque será momento de definiciones rumbo a las presidenciales del 2024.

Es así que el Estado de México cobra gran relevancia no sólo por el número de electores que representa sino porque es uno de los últimos estados gobernados por el PRI.

Los comicios del 5 de junio significan para Morena refrendar el régimen de Andrés Manuel López Obrador, mientras que para la oposición implica continuar ganando votos después del proceso electoral de 2021, donde los habitantes de la Ciudad de México le dieron un fuerte revés a Morena.

Además de que las seis entidades en las que estará en juego la gubernatura representan para Morena cerrar el círculo y acabar de “sepultar” al PRI.

Pues recordemos que Hidalgo y Oaxaca son dos de los últimos bastiones del tricolor y parece que, de acuerdo a los últimos sondeos, pasarán " a una mejor vida".

Ante los pronósticos adversos, “Alito” Moreno, dirigente nacional priista ya advirtió que si los gobernadores Alejandro Murat y Omar Fayad de Oaxaca e Hidalgo, respectivamente, aceptan un hueso en la administración obradorista el Consejo Político los expulsará de las filas del tricolor.

No sólo eso, Alejandro Moreno hace un llamado tanto a los gobernadores de su partido como a los del frente opositor para que no intervengan en el proceso comicial en marcha.

Mientras que en Morena su dirigente nacional, Mario Delgado asegura que se llevará " carro completo" el próximo 5 de junio.

A decir de las encuestas la oposición se mantiene firme en por lo menos Aguascalientes y Durango.

Así que a 15 días de las elecciones y con sólo una semana en la plaza pública los candidatos tendrán que convencer con propuestas pues lo cierto es que el clima se ha polarizado lo que genera enconos innecesarios.

Recordemos que los aspirantes son: en Aguascalientes, Tere Jiménez de la alianza PAN, PRI y PRD; de Morena, Nora Ruvalcaba; Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, Martha Márquez Alvarado, del PT-PVEM y el independiente Eric Monroy.

En Hidalgo los contrincantes en esta contienda son Julio Menchaca (Morena-PT-PVEM), Carolina Viggiano (PRI-PAN-PRD) y Francisco Xavier Berganza (Movimiento Ciudadano).

En Oaxaca de Morena, Salomón Jara Cruz, el priista Alejandro Avilés; Alejandra García Morlán, de Movimiento Ciudadano y Natividad Díaz Jiménez, del PAN-PRD.

A su vez en Quintana Roo los aspirantes son: Mara Lezama, candidata de Morena y el Partido del Trabajo; Laura Fernández, del PRD y el PAN; Leslie Hendricks, del PRI; José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano y Nivardo Mena, candidato de Movimiento Auténtico Social.

Tamaulipas, actualmente gobernada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del PAN será disputada por Américo Villarreal de Morena; César Augusto “El Truko” Verástegui, del PRI, PAN y PRD y Arturo Diez Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano.

Finalmente, en Durango los aspirantes son de Morena, Marina Vitela; Esteban Villegas de la Alianza va por Durango; Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano y el independiente Juan Martín González.

Las elecciones, pues, no serán fáciles para nadie ni están decididos de antemano sus resultados, lo que sí es seguro es que de cara al 2024 muchas sorpresas pueden darse, entre ellas quienes serán los candidatos que participarán en la contienda que se dará entre Morena y sus aliados vs PRI, PAN, PRD y hasta Movimiento Ciudadano, así ojo no olvide estos nombres si por la alianza va Luis Donaldo Colosio Riojas por MORENA podría ir Lázaro Cárdenas Batel.

Nos vemos el martes SDQ