MORENA define a sus candidatos para gubernaturas y CDMX

Morena ya se encuentra listo para participar en las elecciones que se celebrarán en el 2024 y el viernes, por fin definió a los aspirantes a participar en los comicios en ocho estados del país y la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En Yucatán, quien encabezará el proyecto será Joaquín “Huacho” Díaz Mena, en Puebla quedó el expresidente del Senado, Alejandro Armenta. En Chiapas, el senador Eduardo Ramírez se posicionó como el favorito, en Tabasco quedó Javier May, Veracruz, Rocío Nahle, en Jalisco Claudia Delgadillo. Mientras que en Guanajuato, la candidata será Alma Alcaraz. En Morelos quedó otra mujer: la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia. Finalmente, la cereza del pastel fue la Ciudad de México y finalmente el triunfo se le otorgó a Clara Brugada por cuestiones de paridad, en Jalisco quedó Claudia Delgadillo, Guanajuato, la candidata será Alma Alcaraz, En Morelos quedó otra mujer: la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia. No los perderemos de vista.





ADÁN AUGUSTO LÓPEZ Y RICARDO MONREAL POSIBLES COORDINADORES PARALAMENTARIOS DE MORENA EN EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS

Pero quienes no obtuvieron el triunfo, tuvieron también su premio y según los acuerdos que se pactaron con la dirigencia serán los primeros en ser tomados en cuenta para encabezar a su partido en el Congreso. Tal es el caso de Adán Augusto López, quien se perfila para ser el próximo lider de la bancada guinda, Ignacio Mier, tambien ocupará un escaño y quizá pudiera ser el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política. También conformarán la bancada quienes obtuvieron el segundo lugar en las encuestas en los estados de la república, tal es el caso de Yolanda Osuna y Carlos Lomelí, Omar García Harfuch, Manuel Huerta, Ricardo Sheffield, Víctor Mercado, entre otros. Y en la Cámara de Diputados quienes seguramente estarán presentes serán: las senadoras Verónica Camino Farjat y Sasil de León Villard y Ricardo Monreal será el próximo líder de la bancada mayoritaria entre muchos otros nombres que se revelarán en el transcurso de los días. Estaremos atentos.

EL MIÉRCOLES AMLO ENVÍA TERNA DE MINISTRAS PARA SUSTITUIR A ARTURO SALDIVAR

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que mañana, miércoles, una vez que sea aprobada por el Senado la renuncia del ministro Arturo Zaldívar, dará a conocer la terna de mujeres para que la Cámara Alta elija a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se espera que hoy o mañana, el Senado de la República apruebe la renuncia a Saldívar sin mayor complicación, porque se requiere de mayoría simple, pero lo que sí hará es un largo y ríspido debate. Veremos.

EDUARDO RAMÍREZ CANDIDATO DE MORENA PARA GUBERNATURA DE CHIAPAS

Muy merecido el triunfo Eduardo Ramírez quien por su gran trabajo de largos años obtuvo la candidatura de Morena para la gubernatura de Chiapas, pues las encuestas siempre lo perfilaron como puntero en las preferencias electorales. Como era de esperarse el Jaguar, como lo llaman sus amigos festejó acompañado de miles de simpatizantes y afirmó: “Quiero agradecer al pueblo de Chiapas su participación, su confianza, su voluntad, porque gracias a ustedes nosotros pudimos tener esta jornada cívica con unidad, pacifica, con respeto”. Tras ser nombrado coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, el también líder de la bancada de Morena en el Senado de la República agradeció al dirigente nacional morenista Mario Delgado, a la secretaria general, Citlalli Hernández, a los dirigentes de los partidos aliados y a la comisión de elecciones, “por este ejercicio en el que prevaleció la transparencia y la democracia”. Se espera que en el transcurso de los próximos días pida licencia en el Senado para dedicarse de lleno a recorrer los municipios de la entidad. Estaremos atentos.

ALEJANDRO MORENO ASEGURA QUE RUBALCAVA SE REGISTRARÁ COMO ASPIRANTE POR LA CDMX

El presidente del PRI, Alejando Moreno aseguró que el alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, se registrará como aspirante de la coalición Va por la CDMX a la Jefatura de Gobierno el próximo miércoles. El líder priista calificó a Rubalcava como una persona "echada para adelante, muy comprometida, con resultados y un extraordinario alcalde en la Ciudad de México, aquí en Cuajimalpa", aseguró. Moreno señaló que este miércoles 15 de noviembre se registrarán los aspirantes del PAN, PRI y PRD en las sedes nacionales de cada uno de los partidos y el 17 de noviembre cada fuerza política emitirá los dictámenes en donde definan quiénes van a participar. Por lo pronto, por el lado del PAN quien quedó como finalista es el también exalcade Santiago Taboada. Estaremos atentos.

MARCELO EBRARD ANUNCIA QUE PERMANECE EN MORENA

Tras varios meses de incertidumbre, por fin el excanciller Marcelo Ebrard alcanzó un acuerdo y aseguró que no dejará Morena, después de que el partido reconoció irregularidades en las encuestas para elegir a la virtual candidata rumbo a 2024, en la que resultó victoriosa Claudia Sheinbaum. “Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar”, declaró. Reveló que alcanzó un “entendimiento” con la ex jefa de Gobierno tras celebrar una reunión, que calificó como “respetuosa y “buena”, aunque no dio más detalles sobre acuerdo. No obstante, aclaró que Sheinbaum no le ha ofrecido aún un cargo, por lo que todavía no definine a qué órgano de gobierno o poder se incorporará. Ya veremos.

MC REGISTRA A OCHO ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA

Movimiento Ciudadano (MC) que preside Dante Delgado ya registró a sus precandidatos rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, y en su único día de inscripción, el partido recibió la documentación de ocho aspirantes. En segundo lugar, la sede del partido se llenó en su totalidad para atestiguar el registro de Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León. También asistió el dirigente nacional partidista, quien aseveró que acudió por invitación del gobernador de Nuevo León. García sostuvo que se encuentra en segundo lugar en la preferencia de la ciudadanía y agregó que la batalla es con Morena y no con el Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD), alianza que dio por muerta. Pero no sólo fueron ellos dos, ya que la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC, presidida por Julieta Macías, informó que también se apuntaron la activista ambiental Lorena Romo Vite, así como Francisco Javier Rodríguez Espejel y Javier Gerardo Limones Cerniceros, entre otros. Macías aclaró que dicha instancia verificará que todos cumplan con los requisitos y, de ser aprobados, podrán ser precandidatos. Será el 19 de noviembre cuando emitan el dictamen sobre los registros validados.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ADELANTA QUE FRENTE AMPLIO PODRÍA IMPUGNAR EL PRESUPUESTO

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado adelantó que el bloque de contención, analiza interponer una acción de inconstitucionalidad para impugnar la Ley de Ingresos de la Federación 2024, por violentar criterios de la Constitución, entre ellos, el de proporcionalidad. Miguel Ángel Mancera comentó que en este momento se está construyendo el consenso entre los partidos que integran el bloque, para proceder con esta acción de inconstitucionalidad. Declaró que al momento de que la mayoría en la Cámara Alta avaló la Ley de Ingresos, desechó criterios de proporcionalidad que deben ajustar a un presupuesto de progresividad. “Se están vulnerando algunos derechos que ya se habían ganado en el propio diseño y además están haciendo una prognosis (conocimiento anticipado de algún suceso, especialmente del tiempo meteorológico) que no atiende a los principios de objetividad que marca la Constitución”. Recordó que la bancada de Morena, también desechó reservadas para que se diera una actualización de lo puede ser deducible para atender a zonas que han sido declaradas de desastre. Lo que la ley incluye, dijo, sólo contempla el sismo de 2017 y, la reserva era para que se incluyera al estado de Guerrero tras el embate del huracán Otis. Aclaró que si alguien hace donativos a Guerrero o alguien participa económicamente en la reconstrucción, tendrá la deducibilidad por decreto, pero no por ley.

EL SENADOR VÍCTOR FUENTES PROPONE QUE QUIEN RESULTE ELECTO EN LA PRESIDENCIA, GUBERNATURAS Y JEFATURA DE GOBIERNO DEBE OBTENER MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS

Los esfuerzos del senador Víctor Fuentes para solucionar los problemas de la sociedad cada vez son más constantes y en esta ocasión, en el Senado presentó una iniciativa que propone establecer que para la elección de Presidente de la República, Gobernadores de los Estados y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la persona que resulte electa deberá haber obtenido la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. En caso de no obtenerse esta votación en una primera jornada electoral, se realizará una segunda en la que participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta y será electo quien obtenga la mitad más uno de los votos válidamente emitidos.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR EN JALISCO REFRENDA QUE CLAUDIA SERÁ LA PRESIDENTA QUE APOYE AL CAMPO

Muy activo recorriendo el país se encuentra Alfonso Ramírez Cuéllar promoviendo a Claudia Sheinbaum para posicionarla rumbo al 2024. En esta ocasión el ex líder de Morena estuvo en Jalisco donde participó en el "Members Meeting 2023" de El Gran Bajío y compartió su visión del futuro para el Sector productivo en México. Ahí destacó la importancia de fomentar el prestigio de las marcas mexicanas, así como la preocupación en la agenda sobre lo sustentable y fomentar los estímulos fiscales.