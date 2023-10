Morena define aspirantes que participarán en la encuesta para estados y CDMX rumbo al 2024

Morena dio a conocer el fin de semana los nombres de los aspirantes que avanzaron a la encuesta final para elegir el coordinador de la Cuarta Transformación en ocho estados y en la Ciudad de México, donde se votará nuevo gobernador y jefe de Gobierno en elecciones 2024. Los aspirantes que ya se preparan para continuar con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y anunció que los resultados definitivos se darán a conocer hasta el 30 de octubre. Asi que quienes avanzaron a la siguiente etapa son: CDMX Clara Brugada Molina; Mariana Boy Tamborrell; Omar García Harfuch Hugo López-Gatell y Miguel Torruco. En Chiapas, Patricia Armendáriz, Rosa Irene Urbina, Sasil de León, Eduardo Ramírez, José Manuel "Pepe" Cruz, José Antonio Aguilar y Carlos Morales Vázquez. Guanajuato: Antares Vázquez, Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto y Héctor Tejada. Jalisco: Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, José María Martínez y Toño Pérez Garibay. Morelos: Margarita González, Sandra Anaya, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Víctor Mercado, Rabindranath Salazar y Juan Salgado Brito. Puebla: Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lizeth Sánchez, Nacho Mier, Armenta Alejandro, Julio Huerta y Rodrigo Abdala Dartigues. Tabasco: Yolanda Osuna, Mónica Fernández, Javier May, Raúl Oieda, Oscar Cantón. Veracruz: Rocío Nahle, Claudia Tello, Eric Cisneros, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez Luna, Zenyazen Escobar. Yucatán: Verónica Camino, Rocío Barrera, Alpha Tavera, Jessica Saiden, Huacho Díaz, Raúl Paz, Jorge Carlos Ramírez Marín. Ya veremos quienes encabezarán los proyectos de la 4T. No los perderemos de vista.

EDUARDO RAMÍREZ ENCABEZA PARLAMENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN CHIAPAS

Una vez que lo integraron en la lista para participar en la encuesta de Morena rumbo a la gubernatura de Chiapas, el senador Eduardo Ramírez dedica sus fines de semana a recorrer los municipios de su estado, pero no sólo por sus aspiraciones, sino aprovecha para llevar acciones que sirven a sus representados. Muestra de ello es que el fin de semana encabezó el Primer Parlamento de mujeres emprendedoras que se realizó en Tapachula y que tuvo el objetivo de dotar a las mujeres de herramientas que hagan crecer sus pequeños negocios. Ahí Ramírez Aguilar -aspirante a coordinador de la 4T en Chiapas- aseguró que tiene la capacidad de generar una propuesta que restablezca la seguridad y tranquilidad del Estado que demanda la población. Dijo que una vez que concluya la encuesta para elegir al abanderado de la Cuarta Transformación- que confía en ganar- presentará un plan específico para atender el tema. Estaremos atentos.





COFEPRIS REVISA PETICIONES PARA COMERCIALIZACIÓN DE VACUNAS, ANUNCIA AMLO

Buenas noticias para quienes buscan comprar vacunas anticovid en México, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentra analizando las solicitudes y la probabilidad de autorizar la venta de las vacunas contra covid-19 en México, dado que la distribución de los biológicos estaba limitada al gobierno federal. “Ya está Cofepris por resolver, está avanzando para dar los permisos para que los que quieran comprar la vacuna lo puedan hacer”, añadió. Por lo pronto, ayer inició la campaña de vacunación 2023 contra la influenza y Covid, pero sólo se aplicarán de la marca Abdalá y Sputnik.

ALEJANDRO MORENO ASEGURA QUE LA ALIANZA CONCENTRA EL 40 POR CIENTO DE APOYO

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que la alianza entre el PRI, PAN y PRD, el Frente Amplio por México tiene un respaldo ciudadano del 40 por ciento y que ya fue capaz de derrotar a Morena y sus aliados políticos en las urnas. En entrevista en un medio nacional, Alito consideró que en la actualidad ningún partido puede desmarcarse de una percepción negativa entre los votantes, sin embargo, dijo que cada nueva elección es una oportunidad para intentar cambiar su imagen ante el electorado. "Hay que quitar los mitos, en la elección de 2021, si sumas votos de elección federal y de los estados, toda la oposición en su conjunto tienen 23 millones de votos y el oficialismo tiene 21 millones de votos, entonces ya les hemos ganado", sostuvo. Eso sí, dejó en claro que no hay fractura en el Frente y que se encuentran en un periodo de definición de la estrategia de campaña de Xóchitl Galvez.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE ABRIR PROCESO DE ELECCIÓN DEL FRENTE AMPLIO

Miguel Ángel Mancera, pedirá al Tribunal Electoral que instruya al Comité del Frente Amplio por México (FAM) abrir el proceso de elección que concluyó en la designación de la persona responsable para la construcción de este frente. Esto, después de que el Comité incumplió con la sentencia del Tribunal que le ordenó detallar las razones por las que algunas simpatías recabadas por el senador se consideraron no válidas. El Tribunal instruyó al Comité del FAM que, en un plazo de tres días naturales, entregara al ex jefe de Gobierno “la documentación que informe y detalle las razones por las que algunas simpatías recabadas no fueron válidas. Esta información deberá entregarse en físico, en formato legible y certificado por el órgano que corresponda”. El coordinador del PRD y ex aspirante a la candidatura presidencial del FAM, recibió el 10 de octubre pasado un sobre cerrado que contenía una hoja sin firmar y un documento de 15 fojas, carente de firmas originales, ambos sin certificar. A decir de Miguel Ángel Mancera “en ninguno de estos escritos se me informó o detalló las razones por las que algunas simpatías se consideraron no válidas”. En el comunicado, de 15 cuartillas, el Comité del FAM no da cuenta de por qué algunas simpatías no fueron válidas, sólo específica que 33,415 de estas no se validaron por presentar inconsistencias. Miguel Ángel Mancera, aseveró que “es falso lo que dice el comunicado del Comité del FAM que afirma haber cumplido lo ordenado por el Tribunal Electoral Federal. Lo cierto es que no recibí detalles ni razones de su decisión, tampoco soporte documental de cada caso que atendiera el mandato de la Sala Superior. Por todo lo anterior: existe un claro incumplimiento de dicha sentencia”. El coordinador del PRD manifestó su desconfianza con la empresa que se contrató para llevar a cabo todo el proceso de verificación de simpatías.”.

PROPONE EL SENADOR VÍCTOR FUENTES REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A EMPRESAS QUE CONTRATEN ADULTOS MAYORES

Los esfuerzos del senador Víctor Fuentes para solucionar los problemas de las personas adultas mayores no cesan, y además de llevar a cabo de manera constante en su natal Nuevo León las Jornadas Notariales ahora en el Senado presentó una iniciativa que propone incrementar el monto de deducibilidad de los ingresos de las empresas que contraten a adultos mayores equivalentes al 50 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 60 años y más. El legislador recordó que, en México, el nivel de ingreso y las bajas tasas de ahorro han reducido a la mayor parte de los adultos mayores a la situación pobreza, condición que se agrava año con año debido a la transformación de la pirámide poblacional que implica una mayor cantidad de adultos mayores respecto de la población total. El legislador detalló que datos de la información censal de 1990 y 2020 indica que la población de 60 años y más pasó de 5 a 15.1 millones, lo cual representa 6% y 12% de la población total, respectivamente. Este incremento evidencia el proceso de envejecimiento que se observa a nivel mundial. Por grupos de edad, en 2020, 56% de las personas adultas mayores se ubican en el grupo de 60 a 69 años y según avanza la edad, disminuye a 29% entre quienes tienen 70 a 79 años y 15% en los que tienen 80 años o más.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR RECORRE EL PAÍS PARA CONFORMAR AGENDA 2024-20230 DE CLAUDIA SHEINBAUM

Muy activo recorriendo el país se encuentra Alfonso Ramírez Cuéllar promoviendo a Claudia Sheinbaum para posicionarla rumbo al 2024. Para muestra basta mencionar que el sábado el ex líder de Morena estuvo en Jalisco con líderes de la industria alimentaria con quienes detalló propuestas en esta materia para integrarlas en la agenda 2024-2030. El domingo, Ramírez Cuéllar estuvo con vecinos de Me dio mucho gusto encontrarme con vecinos, compañeros y diversas organizaciones de Tlalnepantla y detalló que hasta la fecha ha encabezado 40 asambleas distritales en el Estado de México, pero en todo el país, continúa organizando y promoviendo el proyecto que encabeza Claudia.





