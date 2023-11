Morena definirá el viernes aspirantes que participarán en las encuestas para estados y CDMX rumbo al 2024, pero ordena frenar actividades proselitistas

Morena ya se encuentra casi listo para participar en las elecciones que se celebrarán en el 2024 y el viernes por fin dará a conocer los nombres de los aspirantes finalistas en la encuesta para elegir el coordinador de la Cuarta Transformación en ocho estados y en la Ciudad de México. Si bien la fecha se aplazó, se sabe que estos días han servido para tejer fino al interior de este partido para cohesionar a todos los aspirantes de las nueve entidades federativas para evitar, en la medida de lo posible, las rupturas y que todos cierren filas con el ganador o ganadora. En ese sentido, se contempla una negociación para tomar en cuenta a quienes no resulten ganadores. Asi que todavía no se puede descartar a nadie y quienes diguen sonando fuerte son: CDMX Clara Brugada Molina; Mariana Boy Tamborrell; Omar García Harfuch Hugo López-Gatell y Miguel Torruco. En Chiapas, Patricia Armendáriz, Rosa Irene Urbina, Sasil de León, Eduardo Ramírez, José Manuel "Pepe" Cruz, José Antonio Aguilar y Carlos Morales Vázquez. Guanajuato: Antares Vázquez, Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto y Héctor Tejada. Jalisco: Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, José María Martínez y Toño Pérez Garibay. Morelos: Margarita González, Sandra Anaya, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Víctor Mercado, Rabindranath Salazar y Juan Salgado Brito. Puebla: Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lizeth Sánchez, Nacho Mier, Armenta Alejandro, Julio Huerta y Rodrigo Abdala Dartigues. Tabasco: Yolanda Osuna, Mónica Fernández, Javier May, Raúl Oieda, Oscar Cantón. Veracruz: Rocío Nahle, Claudia Tello, Eric Cisneros, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez Luna, Zenyazen Escobar. Yucatán: Verónica Camino, Rocío Barrera, Alpha Tavera, Jessica Saiden, Huacho Díaz, Raúl Paz, Jorge Carlos Ramírez Marín. Ya veremos quienes encabezarán los proyectos de la 4T, por lo pronto, la Comisión Nacional de Elecciones ordenó a todos los aspirantes suspender cualquier acto proselitista para no interferir con los resultados de las encuestas que se publicarán el próximo 10 de noviembre. No los perderemos de vista.





PAN, PRI Y PRD IRÁN JUNTOS PARA COMPETIR POR LA CIUDAD DE MÉXICO

No hay plazo que no se cumpla y aunque con retraso, las dirigencias del PAN, PRI y PRD alcanzaron un acuerdo para competir juntos en la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México. El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, anunció el registro de la alianza ante el INE y aseguró “Ganaremos la CDMX”. Ahora sólo les falta definir el método para elegir a su abanderando que, a decir de los aspirantes, será muy similar al que se realizó a nivel federal, es decir habrá foros y una consulta. Ya veremos pues recordemos que la lista es larga, recordemos: El panista Santiago Taboada, el perredista Luis Cházaro y el priista Adrián Rubalcava, son los tres que encabezan las encuestas, pero también están interesados Lía Limón, la diputada Cynthia López, Nora Arias, y Sandra Cuevas.





ASEGURA AMLO QUE HAY PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA ATENDER EMERGENCIA EN ACAPULCO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay presupuesto suficiente para atender a los damnificados por el huracán Otis tras la insistencia de la oposición de crear un fondo para la reconstrucción de Acapulco, que se conformaría con los excedentes petroleros, en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El jefe del Ejecutivo dejó en claro que busca “restregarles suavemente en la cara” a los corruptos que cuando el presupuesto se maneja con honradez, rinde para enfrentar estas situaciones como la devastación que dejó el huracán “Otis”, por lo que rechazó la propuesta del Frente Opositor. Recordemos que el domingo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, planteó crear un fondo para la reconstrucción de Acapulco, que se conformaría con los excedentes petroleros, a través de un artículo transitorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024. Señaló que con su propuesta se podrían obtener alrededor de 80 mil millones de pesos para destinarlos a ayudar a los damnificados por el huracán Otis, y la reconstrucción de las zonas afectadas.

EN ESTE MES EDUARDO RAMÍREZ CONSTRUIRÁ CONSENSOS PARA NOMBRAMIENTOS DEL TEPJF

Mientras llega el plazo para dar a conocer quién será el candidato de Morena en Chiapas, Eduardo Ramírez no se distrae y a pesar de ser puntero en las encuestas en el Senado de la República sigue construyendo los consensos para desahogar los nombramientos de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y líder de la bancada de Morena señaló: “En este mes de noviembre, en el Senado construiremos los consensos para poder atender los nombramientos de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sustituirán a quienes concluyeron su encargo”. Esto derivado de que el 31 de octubre pasado concluyó el encargo de los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, por lo que la Sala Superior del TEPJF sesionará con cinco de sus siete integrantes. Además, la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, aprobó los dictámenes por los que se aprueba la elegibilidad e idoneidad de las y los aspirantes para ocupar un cargo de magistrada y uno de magistrado. Estaremos atentos.

ALEJANDRO MORENO RESPALDA LEY DE EMERGENCIA

El presidente del PRI, Alejando Moreno respaldó la propuesta de Xóchitl Gálvez sobre la Ley de Emergencia para apoyar a los damnificados por el huracán Otis que propone, entre otras cosas, que los “guardaditos” del gobierno, los cuales suman aproximadamente 50 mil millones de pesos se destinen a atender la devastación que provocó Otis. Pedimos que las micro, pequeñas y medianas empresas guerrerenses, dijo, puedan deducir hasta 100 por ciento de las contribuciones derivadas de salarios, para lo cual también se establece que la Federación celebre convenios solidarios con las empresas, a fin de evitar la pérdida de empleos.” Se trata de crear un marco legal vigoroso que sea la plataforma de respuesta rápida, contundente y suficiente ante situaciones de crisis como la que enfrentan actualmente 47 de los 81 municipios de Guerrero, derivada de las fuertes lluvias, vientos intensos y crecida de ríos y arroyos que provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y el colapso de infraestructura esencial, dejando a comunidades enteras incomunicadas”. También apuntó que es inadmisible que el gobierno compre refinerías, construya trenes y derroche dinero en ocurrencias pero no atienda las necesidades sociales. Y de paso acusó al gobierno federal, estatal y municipal de solo observar, además de desviar la atención y negar las responsabilidades..

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE EXPEDIR LA LEY GENERAL DE CÁNCER

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado sigue produciendo iniciativas de gran valor para la sociedad y muestra de ello es que recientemente presentó un proyecto que propone expedir la Ley General de Cáncer, la cual buscar garantizar el derecho de protección a la salud establecido en el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de cáncer. Adicionalmente, esta legislación de nueva creación tiene por objeto establecer dentro del Sistema Nacional de Salud, las políticas, acciones y medidas necesarias para la prevención, detección y atención integral de los pacientes. La Ley reconoce el derecho de los pacientes y sus familiares a participar activamente en la toma de decisiones sobre su atención oncológica, lo cual comprende la elección de tratamientos, la planificación de cuidados paliativos, la obtención de información completa sobre su diagnóstico y tratamiento, así como el consentimiento informado de los pacientes previo a la realización de cualquier procedimiento médico. Por lo cual, también se propone que esta Ley General de Cáncer deberá ser revisada cada cinco años y, de ser necesario, actualizada, a fin de adaptarse a los avances científicos y tecnológicos en el campo de la oncología y las necesidades de la población. La legislación contempla la creación de la Comisión Nacional de Cáncer, del Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención y Cuidados Contra el Cáncer y de la Red Oncológica Nacional; la prevención, la detección y el diagnóstico tempranos; el acceso efectivo e igualitario a una atención médica integral y de calidad; la participación activa de los pacientes con cáncer y sus familiares en la toma de decisiones; los cuidados paliativos; la consolidación del Registro Nacional de Cáncer; el abasto de medicamentos oncológicos; los tratamientos, terapias y medicamentos innovadores contra el cáncer; y el control del cáncer en el país. Se destaca la participación de la Comisión, con auxilio de la Secretaría de Salud, para determinar los mecanismos que servirán para garantizar el acceso asequible a éstos; y, por otra parte, se propone establecer un comité conformado por especialistas y científicos especializados en oncología y biotecnología farmacéutica a fin de investigar y dar seguimiento a dicha enfermedad.





EL SENADOR VÍCTOR FUENTES PIDE MÁS PRESUPUESTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN HUMANA

Los esfuerzos del senador Víctor Fuentes para solucionar los problemas de las personas más vulnerables no cesan y a través de productos legislativos y trabajo de campo en su natal Nuevo León el legislador del PAN suma en favor de este grupo de la sociedad. Para muestra basta mencionar que Fuentes Solís presentó hace unos días un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en ocasión del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024, destine los recursos económicos suficientes que permitan garantizar la correcta operación del Centro Nacional de Identificación Humana, con la finalidad de estar en condiciones de acompañar y apoyar a las familias de las víctimas de desaparición forzada en las 32 entidades federativas, para que éstas tengan el acceso a la información y validación sobre los restos de las personas encontradas.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR EN LA CDMX REFRENDA COMPROMISO DE UNIDAD

Muy activo recorriendo el país se encuentra Alfonso Ramírez Cuéllar promoviendo a Claudia Sheinbaum para posicionarla rumbo al 2024. En esta ocasión el ex líder de Morena aprovechó los días de asueto por Día de Muertos para reunirse la militancia de Morena y refrendar el compromiso para avanzar unidos en el nuevo proceso interno que se realizará en 2024 en ocho estados del país y la Ciudad de México. Y es que Ramírez Cuéllar está convencido que sólo a través de la cohesión interna se podrá construir conjuntamente el segundo piso de la transformación. Además, el exlegislador aprovechó para invitar a los militantes de su partido que se inscriban para participar en el proceso de selección de senadores y diputados. Recordó que desde el primero de noviembre su partido fijó las bases para inscribirse al tiempo que puntualizó que nadie es dueño de las candidaturas.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz