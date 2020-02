Morena y la elección

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio por bueno el nombramiento de Alfonso Ramírez Cuéllar como el dirigente interino de Morena, quien tiene como única misión sacar adelante la renovación de la dirigencia nacional del partido, sin divisiones ni fracturas que pongan en riesgo el proyecto de la 4T.

El nuevo líder del partido en el poder trae los tiempos encima. De inmediato puso en marcha la llamada “operación cicatriz”, sobre todo con su antecesora Yeidckol Polenvsky, quien luego del fallo no ha dejado de cuestionar el procedimiento con el cual fue designado.

“Quien dijo; Asumo lo que decidió el tribunal, pero no coincido con los magistrados que validaron la serie de ilegalidades realizadas en el Congreso Nacional. Los magistrados no pueden legislar y pasaron por encima de nuestros estatutos”, insiste la ahora ex dirigente.

Como presidente provisional de Morena, asegura que buscará el orden y trabajo en equipo de todos los integrantes del partido. Es partidario de llevar a cabo una encuesta para la elección interna, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que sabe que eso podría despejar el panorama de nubarrones.

De hecho, tras la ratificación los magistrados de la sala superior del TEPJF resolvieron, por mayoría y en sesión privada, que la encuesta debe ser el método de elección de la dirigencia nacional del partido, “porque de acudir al procedimiento ordinario produciría una afectación a los derechos de la militancia y el adecuado funcionamiento de los órganos directivos del partido político”.

Aplicar este método, sin duda, traerá mayor certeza y certidumbre, pero sobre todo contribuirá a evitar divisiones, que no convienen a los morenistas, porque saben que más que una elección interna está en juego el proyecto mismo del presidente de la República, ante el inicio del proceso para la elección intermedia.

Todo indica que quienes buscarán participar serán: Polenvsky, Mario Delgado, Bertha Luján y Alejandro Rojas, ya lo había comentado Mario delgado que había que hacerle caso al presidente y que la elección se realizara por encuesta.ante ello. Pues hoy el tribunal le da la razón .

Ramírez Cuéllar tiene sobre sus hombros el peso de sacar adelante el proceso interno, que pudo quedar resuelto desde el 24 de noviembre pasado y haber evitado un aplazamiento innecesario.





