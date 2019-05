Morir lentamente

La muerte está en todas partes por un favor insigne de los dioses, si cualquiera puede arrancarle al hombre la vida, ninguno empero puede arrancarle la muerte; mil caminos conducen a esta meta.

- Séneca

Fuiste estoica. Entregada. Dulce. No dudaste un minuto para trabajar en lo que fuere para que no le faltara nada a tus 4 hijos. Nos educaste para ser solidarios y respetuosos del otro. Mostraste, sin velos ni taxativas tu capacidad para ayudar a todos, sin excepción. Siempre tuviste una sonrisa, palabras de aliento, mano cálida, mirada estimulante.

Hoy te estás yendo. Horas enteras viéndote postrada en esa cama de un hospital público, junto con otros similares, pero tan distintos; médicos y enfermeras pululando alrededor de tu cama. Tomando tu pulso, revisando tu temperatura, tus conexiones. Tus gritos tenues de dolor. Tus palabras aparentemente inconexas. Me aprietas la mano.

Tu cuerpo está dañado. Tantos años cargando el trabajo, tantas horas entregada a los demás. Tu rostro, terso, limpio, evocador. Tu fragilidad esparcida en ese espacio público. Donde eres un número, un expediente, una más; para que algún burócrata lleve la contabilidad de los muertos y la seguridad social la asocie con el presupuesto de un Estado desvencijado, simple maquinaria electoral; para que un ignorante merolico reproduzca su poder presidencial y le quite dinero a la salud.

Estuvimos cerca de ti, quizá no lo suficiente. Se intentó todo para que te quedaras más tiempo. Te llevamos al quirófano, a la última posibilidad. El frío del lugar fue significativo. Los rostros de quienes te recibieron fueron inexpresivos, me imagino que es común. Te vimos camino a la esperanza. Vana posibilidad. Se alejó el camillero a un lugar inexpugnable. Nos quedamos imaginado tu recuperación. Nuestra bella utopía: tan efímera, tan frágil. Ese deseo irrefrenable de que no nos dejaras.

No sé si a tus 97 años era tiempo de que murieras. La muerte no pide permiso. No hay edad. Contigo nos vamos todos. Te vas para taladrarnos la vida de lo trascendente que eres para nosotros. Tanto amor no se diluye con tu partida, se expande, nos cobija. Tus manos, esas que nos tomaron, tus ojos, que hasta el final nos vieron, tu humor maravilloso. Toda tu, mujer fuerte, incansable, estoica enteramente.

A esa galaxia que viajas seguro te encontrarás a tu nieto Pedrito, que tanto te amaba. Seguro se fusionarán, se besarán, tal como lo hacían antes por estos valles.

Te fuiste Elenita. Sí, para quedarte. Nuestras lágrimas nunca serán suficientes. En realidad, nunca morirás, porque vivirás permanentemente entre nosotros. Hasta pronto amada mamá.

