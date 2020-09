Mujeres y hombres trans: discriminación permanente

Por Diego Loyola

La transexualidad es algo que ha existido y que actualmente es importante en la discusión psicológica y social, ya que a la fecha sigue siendo un tema tabú para muchas personas que por desgracia ven a un individuo transexual como un fenómeno que debe ser curado, por lo que lo rechazan y lo apartan de la sociedad. La discriminación es un factor cotidiano en la vida de las personas transexuales, en ámbitos: sociales, religiosos, laborales y legales, así como la estigmatización está presente, debido a prejuicios sociales que no se adaptan a la dinámica contemporánea. Algo que es de relevancia, es crear como meta el comprender la discriminación en la sociedad, ámbito familiar, y como personas trans la estigmatización en el mundo transexual.

Hoy en día, la transexualidad como fenómeno social, ha tomado fuerza y evidencia de que a pesar de ser una de las minorías, siguen siendo rechazados y rechazadas como al igual discriminados socialmente, Una realidad que pasa de diferentes maneras, en el caso de mujeres trans, son aceptadas en las peluquerías, y en ocasiones para servir a mujeres en consejos de belleza, como al igual en los shows en antros, lo cual son imitaciones de artistas en la vida nocturna, como al igual que en el trabajo sexual. Sin embargo, no existe ningún otro lugar donde puedan llevar a cabo sus labores como profesionistas o como personas que desempeñen algún oficio. Imaginar por un instante a un transexual desempañándose como docente de preescolar o como psicóloga, son escenarios imposibles aún.

A diferencia de los hombres trans, está mucho más limitada la situación, ya que, en muchos de los casos, desde pequeños sufren miedo al rechazo familiar y social, por lo que les cuesta trabajo poder llevar a cabo su transición sin tantas trabas. Cabe mencionar que el 50% de casos de suicidios en todo el mundo, son casos de hombres trans, ya que no soportan el rechazo y la discriminación, además de que no logran encontrar por lo mismo, un lugar donde refugiarse. Esto ha llevado a la conclusión de que, aunque nos encontramos en el siglo XXI rodeados de tantos avances tecnológicos, para este tipo de temas más bien parece que retrocedemos a la época de las cavernas o al Oscurantismo, donde la persona transexual debe estar escondiéndose como como un delincuente que tiene una deuda con la sociedad, y solo sale por la noche que es el único momento en el que no puede ser juzgadas, ni se expone a un mundo de peligro quedando a la merced de la delincuencia y en ocasiones hasta apresurar el final de su vida. Esto sobre todo en el aspecto de mujeres trans, pero en el lado de hombres trans, deben vivir en silencio, ocultándose de la sociedad sin poder levantar la voz.

Hombres trans debemos alzar la voz, debemos dejar de ser marginados por nuestra familia y conformarnos por vivir en el anonimato. Mujeres trans gracias a su visibilidad que día con día han logrado sobresalir poco a poco es de aplaudirse y continuar así mismo sin detenerse y volver a callar.





Hombre trans, activistas para los derechos LGBTTTIQ.