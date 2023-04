¿Multipolaridad? Tiempos interesantes

Juan Arellanes Arellanes*

Durante la primera quincena de marzo la intensidad geopolítica fue inusualmente alta: la prensa estadounidense sugirió que un grupo pro-ucraniano podría haber ejecutado el ataque contra Nord Stream. Se liquidaron tres bancos de EEUU. Tras fuertes turbulencias financieras, Credit Suisse fue rescatado y una investigación del senado de EEUU lo acusa de complicidad con evasores fiscales. Irán y Arabia Saudita, con el liderazgo de China, llegaron a un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas. EEUU, Reino Unido y Australia aumentaron la flota australiana de submarinos nucleares a través de la alianza AUKUS. Y un dron de vigilancia militar estadounidense se estrelló en el Mar Negro tras ser interceptado por aviones de combate rusos.

La segunda quincena de marzo fue más intensa aún: los líderes chino y ruso se comprometieron a rediseñar el orden global, según su declaración conjunta en Moscú tras la visita de Xi Jinping a Putin. Tras una reunión de cuatro horas y media, los mandatarios discutieron acerca de Ucrania y la operación militar rusa, además de temas energéticos, tecnológicos y de comercio en monedas nacionales. Por primera vez en más de cinco siglos, líderes políticos no occidentales están fijando la agenda global.

Rusia y China quieren reordenar vastas franjas de África y Asia, y lideran acercamientos entre Arabia Saudita e Irán y entre Siria y Turquía. Los dos gigantes también lideran el grupo BRICS, que se asume como portavoz del "sur global" y como contramodelo del G7. BRICS está en expansión: más de 12 estados quieren adherirse. EEUU ve la expansión del grupo como una amenaza geopolítica. La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ya incorporó a Irán como miembro y a Arabia Saudí como socio de diálogo. Hasta Turquía, miembro de la OTAN, quiere entrar a la OCS.

Occidente no logró aislar a Rusia tras la invasión de Ucrania. Sólo una pequeña minoría de naciones proporciona ayuda militar a Ucrania y participa en las sanciones a Rusia. La mayoría de los países asiáticos y africanos han reforzado sus vínculos con Rusia aprovechando la reducción del consumo europeo de energía rusa para acceder a petróleo, gas, trigo y muchos otros productos con precios preferenciales.

China y Rusia han lanzado un desafío abierto al orden global centrado en Washington.

Por supuesto, EEUU no quiere renunciar a su primacía, pero la desdolarización global se está acelerando y su superioridad militar “indiscutible” está en entredicho. Stephen Walt dice que el objetivo de la administración Biden de restaurar la unipolaridad no es realista: el mundo se dirige hacia la bipolaridad (Estados Unidos y China) o hacia una versión desequilibrada de multipolaridad. Todavía hay muchos internacionalistas que argumentan que la primacía de EEUU es esencial para un orden internacional liberal y democrático. Pero la discusión actual ya no es si la primacía de EEUU es benévola o no, sino cuánto tiempo durará

Occidente está perdiendo el liderazgo en la conducción del mundo. Y, más allá de prometer más ayuda militar para Ucrania o subir la intensidad de declaraciones contra China, no parece tener capacidad de reacción.

Vivimos la maldición de los tiempos interesantes.

* Profesor de Geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México