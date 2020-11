Municipios y alcaldías opacas

Por Manuel Guadarrama





La semana pasada el IMCO presentó el Barómetro de Información Presupuestal Municipal. El propósito de este estudio es medir el nivel de transparencia presupuestal en los municipios y demarcaciones de la CDMX. Parece increíble que después de 18 años de legislación en materia de transparencia no podamos conocer cuánto gasta el orden de gobierno más cercano a nosotros.





De los 287 municipios y alcaldías evaluados, su calificación promedio es del 51% en la trasparencia de sus presupuestos. Esto significa que en la mayor parte de los casos no conocemos siquiera cómo pretenden gastar. No hablemos ya de en que gastan los recursos públicos. Las preguntas que nos hacemos son las que todo ciudadano tiene derecho a conocer: cuál es el sueldo del presidente municipal, cuántos policías hay, cuánto se gasta en programas sociales y qué tan endeudado está el gobierno, por ejemplo.





El gasto de los municipios y alcaldías no es menor: 497 mil 112 millones de pesos en 2018, no podemos saber cuánto pretenden gastar en 2020 porque ¡esas son las últimas cifras disponibles! El rezago que hay en los municipios y alcaldía se ve reflejado de forma inmediata en la calidad de vida de las personas. Son estos gobiernos los que tienen bajo su responsabilidad brindar seguridad pública, agua potable, alumbrado público, recolección de basura, mercados, panteones y otros servicios.





Este estudio no solo da cuenta de la gran brecha que existe entre los municipios y alcaldías del país, sino de la gran desigualdad multidimensional. En México hay 2465 municipios, sin embargo, tan solo en los 287 evaluados está el 74% de la población, el 69% del gasto municipal ejercido y el 91% de la deuda municipal. Mientras que el gasto promedio de las alcaldías de la CDMX es de 2,626 millones de pesos, en los municipios de Oaxaca es de 34 millones de pesos.





Si hablamos de las alcaldías de la CDMX. La figura y marco regulatorio es distinto al de los municipios. Sin embargo, la opacidad es igual o mayor que en estos. Las alcaldías no pueden contratar deuda. No tienen ley de ingresos, pero si previsiones que realiza la Secretaría de Finanzas. Su presupuesto es aprobado por el Congreso de la CDMX, pero el Concejo elabora el proyecto de presupuesto. Todas estas particularidades no son ni pueden ser un pretexto para no publicar cuántos ingresos reciben y estiman generar y gastar en un año.





Si uno revisa el presupuesto de la CDMX encontrará solo el monto global asignado a cada alcaldía. Por eso la importancia de que el proyecto de presupuesto desglose y detalle la información conforme a las leyes generales de transparencia y contabilidad gubernamental. En este caso es claro que la información existe, no se podrían manejar 43 mil 717 millones de pesos sin una planeación. Que está información esté en informes trimestrales, cuenta pública y otros documentos pierde sentido si no tenemos con qué contrastar de inicio. Que la Secretaria de Finanzas posea esta información no es pretexto para que no se publique por las alcaldías. Se viola el principio de máxima publicidad y una serie de disposiciones legales y administrativas. Algo para tomar en cuenta: la opacidad del presupuesto, mancha la gestión de los gobiernos.













Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO.