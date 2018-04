Muy sentida es la muerte cuando el padre queda vivo...

La sociedad mexicana en general y la comunidad médica de todo el país se encuentra verdaderamente consternada ante el reciente caso suscitado en el estado de Oaxaca, en donde un menor aparentemente sano, sufrió una fractura en el brazo que habría de ser intervenida quirúrgicamente para corregirse, el médico traumatólogo con especialidad en Ortopedia Pediátrica, Luis Alberto P M explicó a los abrumados padres del menor el procedimiento a seguir, consintiendo ellos la práctica del mismo.



Con tan solo 3 años de edad, el pequeño Edward ingresa al hospital para proceder a colocar clavos en el brazo del menor, a fin de mantener el hueso unido hasta su sanación; sin embargo, proceso en apariencia común, terminó en una tragedia... El niño falleció horas más tarde. Inicialmente, se pensó que la causa había sido de una sobredosis de anestesia, no obstante posteriormente los padres informaron que la autopsia reveló que la verdadera causa fue porque el niño no se encontraba en ayunas, por lo que bronco aspiró.

Ante los inusitados hechos, los padres del menor, Husseim Luna y Daniela Trujillo, han acusado al médico de homicidio con agravante responsabilidad medica, dado que ellos informaron al doctor que el menor no estaba en ayuno y aun así decidió someterlo a cirugía y al intentar corregir la situación mediante medicamentos, todo se complico.

Al terminar el procedimiento quirúrgico, el niño se encontraba estable pero inconsciente; al paso del tiempo y observar que el menor no reaccionaba, decidieron trasladarlo a otro hospital,-dado que en el que se atendió no contaba con unidad de cuidados intensivos-; pese a todos los esfuerzos, horas más tarde el niño murió...

Los resultados de la necropsia revela grandes dosis de Lidocaína, situación que inicialmente fue omitida por los médicos –ortopedista y anestesióloga-, luego de conocerse esta situación, el médico de la fiscalía General de Justicia declaró haber sido ésta la causa del fallecimiento, motivo que, a decir del fiscal Rubén Vasconcelos, la pena del delito podría alcanzar entre ocho y veinte años de prisión.

Ante los hechos, el Dr. Luis Alberto P M fue detenido el 2 de abril; no obstante, el caso ha provocado numerosos debates, luego de que la comunidad médica opina respecto a la inocencia del ortopedista; ante la convocatoria a un paro médico promovida por un movimiento nacional, el abogado del Doctor obtuvo su libertad el pasado jueves 12, y aunque continuará el proceso legal, éste se seguirá por el momento, en libertad.

Husseim y Daniela, padres de Edward, arguyen ataques en su contra a través de las redes sociales por parte de otros médicos, ante lo cual piden a la comunidad del gremio que no tomen su posición como algo personal, manifiestan no pretender venganza, sino únicamente que se actúe correctamente y una vez concluidas las investigaciones, si ellas concluyen que el doctor es inocente, lo aceptarán; no obstante, defenderán a su extinto hijo, sin importar las consecuencias.

En tanto las investigaciones continúan, se han suscitado marchas y movimientos que han trascendido del estado de Oaxaca, diversos colegios y asociaciones de especialistas apoyan al médico Luis Perez, mientras que en twitter se creo el hashtag “#todossomosLuis” el movimiento “Yo soy médico #17.

Siendo honestos, en la práctica médica cotidiana es prácticamente imposible que se presente la intención de una persona, especialista, para terminar con la vida o causar un daño grave y/o irreversible a otra, es decir un delito “doloso”. Evidentemente eso sería un homicidio doloso...

Así pues, resulta de suma tristeza hacer la más mínima conciencia de la situación que hoy vivimos en el país, observar que un país como el nuestro los delincuentes comenten toda clase de tropelías sin que ninguna autoridad los detenga, conocer los alarmantes índices de inseguridad y corrupción, así como la falta de seguridad jurídica; no obstante, en este caso no hablamos de criminales delincuentes: se trata de profesionistas de la medicina que tuvieron el infortunio de enfrentar una contingencia que quizá no fueron capaces de superar, o ante la que el menor no pudo reaccionar, cuyas reacciones a medicamentos o al propio traumatismo fueron mermando, diversas causas que las investigaciones concluirán, pero que en definitiva es casi imposible creer, se hayan motivado voluntariamente por parte de los médicos…

Hablamos de un caso –como muchos otros que se han presentado y que es imposible abolir-, en el que los médicos habrán de ser juzgados por sus acciones en caso de que se demuestre que incurrieron en alguna culpa por abandono, descuido al paciente, por no haber usado diligentemente sus conocimientos médicos o por no haber aplicado el tratamiento adecuado.

No podemos sin embargo dejar de reconocer el agravio, la impotencia, el dolor de esos padres… vaya un abrazo solidario.

