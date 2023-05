Nácar: belleza natural del mar y un recurso interesante para la industria biomédica

Crisalejandra Rivera Pérez (Cibnor)

El nácar es una sustancia dura, brillante e iridiscente que se encuentra en el interior de las conchas de algunos moluscos, como las ostras, los mejillones y los abulones; constituye un material biomineralizado, es decir, producido por los propios organismos a través de procesos biológicos complejos. El nácar tiene una gran importancia biológica, pero también es muy valioso en biotecnología.

Desde el punto de vista biológico, el nácar tiene una función importante en la protección de los moluscos que lo producen; la superficie de nácar se forma a partir de la secreción de moléculas orgánicas que son depositadas en capas sobre un núcleo central; estas moléculas orgánicas, como las proteínas y los polisacáridos, actúan como andamios para la formación de esta sustancia. Los iones de calcio y carbonato son luego depositados en estas cubiertas, creando una estructura cristalina altamente organizada; tal disposición proporciona una barrera protectora contra depredadores, patógenos y otros factores ambientales adversos.

Además de su importancia biológica, el nácar tiene un gran valor cultural, ya que ha sido utilizado desde tiempos antiguos para la fabricación de joyas y adornos. Su belleza iridiscente y su brillo natural lo convierten en un material atractivo para la creación de collares, pulseras, pendientes y otros accesorios; también, el nácar ha sido usado para embellecer objetos como muebles, cajas, marcos de espejos y otros elementos decorativos. Incluso, se ha empleado en la fabricación de instrumentos musicales, como guitarras, mandolinas, violines y pianos.

El nácar también ha formado parte de muchas culturas indígenas, habiendo sido utilizado en la creación de objetos ceremoniales y rituales; por ejemplo, algunas comunidades de Baja California Sur han usado conchas de nácar para la fabricación de joyas y como símbolos de conexión con la naturaleza y el mundo espiritual. Asimismo, ha sido empleado en formas de arte tradicional, como la talla y la incrustación: en países como China, Japón e India, se han creado impresionantes obras de arte, aprovechando el nácar como material principal; tales productos exhiben habilidades artesanales excepcionales y se consideran tesoros culturales.

Aparte de su belleza, el nácar posee propiedades físicas y químicas únicas que lo convierten en un recurso único en la biotecnología.

En ese sentido, el nácar es un material muy resistente y duradero que lo hace adecuado para ser usado en diversas aplicaciones tecnológicas. También es biocompatible, lo que significa que no causa reacciones inmunológicas en el cuerpo humano. Estas características hacen del nácar un material valioso para la ingeniería de tejidos y la fabricación de materiales biomiméticos.

La ingeniería de tejidos es una rama de la biotecnología que busca desarrollar tejidos y órganos artificiales para reemplazar o reparar a aquellos dañados o enfermos en el cuerpo humano. El nácar ha demostrado ser un material útil en esta rama de la ingeniería de materiales, debido a su capacidad para estimular el crecimiento y la diferenciación celular: estudios han demostrado que el nácar puede inducir la formación de hueso y cartílago, cualidad que lo hace adecuado para su uso en la fabricación de implantes médicos.

Además de su uso en la ingeniería de tejidos, el nácar también se ha empleado en la fabricación de materiales biomiméticos, elementos que imitan las propiedades físicas y químicas del nácar, lo que los vuelve útiles en diversas aplicaciones tecnológicas, como la fabricación de materiales de construcción, la producción de pinturas y la generación de materiales resistentes al desgaste.

En conclusión, el nácar no solo ha tenido una gran importancia biológica para los organismos que lo generan, así como cultural a lo largo de la historia, debido a su belleza y brillo natural, sino que también posee características físicas y químicas que lo convierten en un recurso interesante para la industria biomédica.

Referencias

Cariño, M.; Monteforte, M. 2007. De la sobreexplotación a la sustentabilidad: Nácar y perlas en la historia mundial El Periplo Sustentable, 12: 81-131.





Gerhard, E.M., Wang, W., Li, C., Guo, J., Tarik I., Rahn, K.M., Armstrong, A.D., Xia, J. qian, G., Yang, J. 2017. Design strategies and applications of nacre-based biomaterials. Acta Biomaterialia, 54: 21-34.





Autora

La doctora Crisalejandra Rivera es Investigador Titular A nivel I del Sistema Nacional de Investigadores y se encuentra adscrita al Programa de Ecología Pesquera del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor); sus líneas de investigación son bioquímica y biología molecular, biotecnología marina y fisiología.

Contacto: maestra Cinthya Castro, ccastro@cibnor.mx





Crédito de las imágenes

Imágenes proporcionadas por la doctora Crisalejandra Rivera.





***

El blog México es ciencia está en Twitter, https://twitter.com/MexicoesCiencia y en Facebook, https://www.facebook.com/mexicoesciencia. ¡Síganos!