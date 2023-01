Nace colectivo por México, ofrece pluralidad y apartidismo para enfrentar retos

Muy activos también participando en la vida política del país están los excandidatos presidenciales, exrectores, exfuncionarios, académicos y activistas de organizaciones civiles pues presentaron la iniciativa Punto de Partida durante el Encuentro: Colectivo por México. Este surge como un espacio para que participe la ciudadanía y se define como un movimiento plural y diverso. Dante Delgado,Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida encabezaron la iniciativa, junto con los exrectores de la UNAM, José Narro y Francisco Barnés; el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, y la exsecretaria de Desarrollo Social de la CDMX, Clara Jusidman, entre otros. El proyecto llamado “Un Punto de Partida”, impulsado por el Colectivo por México, pretende ser un proyecto y una visión de país que propone acciones específicas para enfrentar las problemáticas actuales de los mexicanos. Cabe destacar que uno de los principales puntos de este Colectivo es que cualquier aspirante a la presidencia -sin importar su filiación política- se comprometa a recomponer el rumbo del país ante un “Estado omiso, autoritario y que militariza desde el poder” como así lo dio a conocer la senadora de MC Patricia Mercado durante su participación.

ADÁN, CLAUDIA, MARCELO Y RICARDO JUNTOS EN PLENARIA DE DIPUTADOS DE MORENA

Muy contentos y en un claro mensaje de unidad se les vio a los aspirantes presidenciales de Morena en la plenaria de los diputados de su partido Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. El primero de la pasarela fue el secretario de Gobernación Adán Augusto López quien destacó el reconocimiento del presidente al Congreso porque han sentado las bases de la transformación con las iniciativas aprobadas. Aunque dijo que hay otros pendientes como la norma que regula el espacio aéreo mexicano, el cambio a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una relacionada con los créditos a la vivienda de los trabajadores del Estado, entre otras. Sin embargo, indicó que el presidente no enviará otra iniciativa para cambiar alguna otra norma, aunque se prevé que haya algunas iniciadas por los diputados sobre el tema electoral. "El presidente cree que es el momento de ustedes; el momento de que sean ustedes los que van a la vanguardia de la Cuarta Transformación", dijo. Sin embargo, las demás participaciones fueron privadas . No así la de Ricardo Moreal quien presumió su experiencia ante los diputados y vaticinó que este año será de gran efervescencia política por las elecciones en puerta. Eso sí agradeció a Ignacio Mier por la invitación y reconoció la apertura de los diputados por escucharlo.

AMLO DEFIENDE A MARCELO EBRARD ANTE DICHOS DE MIKE POMPEO

Como tenía que ser el presidente defendió a Marcelo Ebrard y tras las revelaciones de Mike Pompeo, exfuncionario de Donald Trump, en las que asegura que el canciller Marcelo Ebrard le pidió ocultar que el gobierno había aceptado el programa Quédate en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el secretario de Relaciones Exteriores “actuó muy bien y sigue actuando muy bien”. López Obrador también habló sobre el trato que en su momento su gobierno tuvo con la administración de Donald Trump, a quien considera una buena persona, y con quien siempre hubo comunicación y respeto, catalogando aquella relación bilateral positiva tanto para el pueblo de los Estados Unidos y para el de México.

RICARDO MONREAL MUESTRA MÚSCULO POLÍTICO RUMBO AL 2024

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, está más que preparado para darle la pelea a las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la candidatura presidencial de Morena y no porque el legislador sea el que tiene mayor experiencia, sino porque tiene un gran número de simpatizantes. Y es que este fin de semana el zacatecano tomó protesta a los coordinadores de la organización Reconciliación por México en las 32 entidades federativas y 300 distritos electorales para promover su proyecto rumbo a la Presidencia. Se trata de una estructura conformada por aproximadamente 2 mil operadores políticos con la que Monreal fortalecerá su presencia electoral en cada una de las comunidades y municipios de las 32 entidades. El legislador convocó a sus simpatizantes a promover la unidad para organizar un frente común contra flagelos como la violencia y el crimen organizado, “que cada vez más nos separan y aíslan manteniéndonos en un estado permanente de ansiedad”. Llamó además a atender las injusticias que arrastra el país, como la desigualdad y la pobreza, con un Estado que no se limite únicamente a ayudar a las personas en situación de desventaja, sino que cambie de fondo las condiciones económicas y sociales. Con esté músculo bien hicieron en Morena en recapacitar para integrarlo en la lista de presidenciables, pues de haberse ido de su partido, sin duda hubiera provocado una ruptura que no conviene al movimiento.

DESTAPA DIRIGENCIA DEL PRD MIGUEL ÁNGEL MANCERA COMO SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

Para quienes dicen que en el PRD no hay perfiles para la presidencia, el dirigente nacional de ese partido, Jesús Zambrano, les calló la boca y ya destapó a Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. Durante la Reunión Plenaria de los legisladores Zambrano consideró aseguró que el PRD no desea romper con la coalición Va por México, a pesar de que se le ha relegado en la negociación de las candidaturas. Eso sí dejó en claro que a pesar de que no se meterán en la vida interna de sus partidos aliados sí deben ser tomados en cuenta a la hora de elegir el método para la designación de su abanderado presidencial. Por su parte, Miguel Ángel Mancera señaló que él está dispuesto a participar y a tener una representación de cara a la militancia, además quiere que a su partido le vaya bien y pueda tener esa comunicación en cada una de las tareas. El lider de los senadores del Sol Azteca indicó que en su momento se definirá si es Silvano Aureoles o él, la carta final que el PRD presente a ese ejercicio que se pueda realizar por las otras fuerzas políticas.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ASEGURA QUE CLAUDIA SHEINBAUM ES GARANTÍA DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE AMLO

Muy activo está el exdirigente de Morena Alfonso Ramirez Cuéllar en su lucha por posicionar a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y por ello se encuentra recorriendo varios estados del país. A pesar de que los simpatizantes de cada uno de los cuatro aspirantes ya están movilizándose en todo el territorio, el expresidente nacional de Morena descartó que exista una elección adelantada pues no hay funcionarios promoviendo votos y aseguró que la elección por encuesta de la candidatura para la contienda de 2024 será ejemplar y transparente. Él, por su parte, sostiene reuniones con diferentes sectores de la población para hablar del proyecto político que encabeza la jefa de Gobierno de Ciudad de México y aspirante a la candidatura por Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. En este sentido, asegura que el apoyo manifestado en diferentes entidades del país trasciende a los propios partidos políticos y la gente sabe que Sheinbaum Pardo es una garantía de continuidad de las transformaciones que comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y al respecto recordó que son cuatro pilares del proyecto político que incluye el fortalecer al sector salud, la educación, la lucha por la preservación del medio ambiente y la inversión para la generación de empleo, con énfasis que beneficie a las juventudes.

AVALA CONGRESO PETICIÓN DE VÍCTOR FUENTES A INFONAVIT PARA AMPLIAR PLAZO DE CAMBIO DE CRÉDITOS A PESOS

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes sigue muy activo en su labor legislativa y su trabajo rinde frutos pues la prórroga que solicitó al Infonavit para que los derechohabientes pudieran hacer al cambio de sus créditos de Veces Salario Mínimo a pesos fue aprobada en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El legislador federal realizó esta petición el pasado 17 de enero, en la que también exigió que no se dieran incrementos en los pagos de la mensualidad, pues al no lograr hacer el cambio en la fecha acordada, las familias se verían perjudicadas con la entrada en vigor del aumento del 20% al salario mínimo. “Logramos que el pleno de la Comisión Permanente apruebe este llamado que hacemos al INFONAVIT por el cual pedimos una prórroga para que los derechohabientes cambien el esquema de sus créditos de vivienda y no tengan que pagar más en sus mensualidades ahora que entró el vigor el aumento al salario mínimo', dijo..

ENRIQUE GALINDO OCUPADO VISITANDO COLONIAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Muy intenso fin de semana tuvo el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo quien se dedicó a recorrer varios puntos de la capital para supervisar de manera presencial las necesidades de la ciudadanía. En las diferentes colonias el edil manifestó que es primordial dotar de servicios municipales a la población, para aumentar la calidad de vida a la comunidad, como parte de la jornada 62 del programa Domingo de Pilas. Para lograr esto, además de este programa Enrique Galindo ha implementado distintos programas del DIF Municipal, como la Ruta de la Salud, para otorgar servicios médicos gratuitos y otros apoyos sociales. Además, atendió a vecinas y vecinos que solicitaron diversas acciones, obras y proyectos.





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

