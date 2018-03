Nacimientos, embarazos, próximas bodas reales en Europa

Tras el nacimiento de la primogénita del príncipe Ernesto junior de Hannover, hijastro a su vez de la princesa Carolina de Mónaco, quien por cierto después de que tres de sus cuatro hijos la hicieran abuela, está feliz porque su hija Carlota, hasta ahora madre soltera, contraerá matrimonio con Dimitri Rassam, hijo de la actriz Carole Bouquet.

Y hablando de Mónaco, hay otro compromiso real: Louis Ducruet, hijo de la princesa Estefanía y de su ex marido Daniel Ducruet, también se casará con Marie Chevallier. La familia real monegasca también celebrará, este próximo 14 de marzo, el 60 cumpleaños de su soberano Alberto II, quién dice que podría llegar a abdicar en un futuro “Depende de la frecuencia de las obligaciones oficiales y de los distintos eventos pero es cierto que puede llegar a producirse un cierto cansancio pero hay tantos temas, una variedad de preocupaciones distintas también y de proyectos que quiero ver realizados, que el Principado también quiere ver realizados, que no me canso nunca, pero físicamente a veces sí”, explicaba el príncipe al programa de televisión Le journal des terroires, en el canal de televisión del Senado francés. Y por cierto, Pierre Casiragui, y su esposa, Beatrice Borromeo, están esperando su segundo hijo. Felicidades a todos.

Obviamente los ingleses están muy contentos, ya que el príncipe Harry se casará con Megan en mayo, quién por cierto, dejó el catolicismo para convertirse a la religión de la familia real, el anglicanismo.

También se espera con ansia dos nacimientos más también en Inglaterra: la duquesa de Cambridge dará a luz a su tercer hijo. Y la prima de su esposo, Zara Tindall, nieta también de la reina Isabel II, está también embarazada. Hace un año desafortunadamente ella tuvo un aborto. Su esposo es Mike Tindall, es el ex jugador de rugby, con quien ya tiene una hija.







En Suecia se anunció un cercano te déum para agradecer al señor por el nacimiento del séptimo nieto de los reyes de Suecia.Ella y Chris, su esposo, junto con sus dos hijos, volaron a Suecia para que el bebé nazcnaciera en el país natal de Magdalena., y por cierto, ha dado a luz esta madrugada a su tercer hijo, una niña, en el hospital Danderyd de Estocolmo, tal y como ha informado hoy la Casa Real sueca a través de un comunicado. La bebé y la madre se encuentran bien. Magdalena de Suecia, de 35 años, y su esposo, el financiero británico-estadounidense Christopher O’Neill, de 44, Pesó 3.465 gramos y mide 50 centímetros. Los felices monarcas son abuelos de 7 nietos. Se encontraban de vacaciones en Suiza y según la casa real estarán de regreso para ver a su nieta recién nacida. Felicidades.

Por cierto, en Dinamarca la familia real sigue de luto por la muerte reciente del príncipe consorte Enrique QEPD y el príncipe heredero Federico es, por el momento, regente del reino.

Noruega, tras asistir a un ejercicio peligroso militar, el príncipe Haakon Magnus es regente ya que los reyes, visitaron Uruguay y están en este momento en Argentina. Según el periodista Kjell Aarne Totland, Haakon es regente. Y cuando los reyes están afuera del país, se iza la bandera en palacio del príncipe heredero. Ahora, este fin de semana ninguna bandera está izada, ya que Haakon está de fin de semana en el extranjero.

Esperemos que todas estas noticias traigan algo bueno. ¿usted qué opina?