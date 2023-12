Navidad en un país de contrastes

MIRAR

Con motivo de las fiestas a la Virgen de Guadalupe, el pasado 12 de diciembre, millones de mexicanos expresaron, algunos hasta el heroísmo, su amor a la guadalupana. En la mayoría de los hogares no falta su imagen. Muchos la llevan en una estampita, o como un escapulario. Sin embargo, el contraste es que, en este país que se considera mayoritariamente católico, o creyentes de alguna denominación cristiana, los crímenes aumentan en todas partes, sobre todo la extorsión, sin que la autoridad pueda lograr su disminución significativa. ¿Por qué esta contradicción? Nuestra fe nos orienta para creer firmemente en Dios, esforzarnos por poner en práctica sus mandamientos, en particular el amor al prójimo, pero los grupos armados no le dan a Dios el lugar que le corresponde, y se dedican a perjudicar a todo mundo. La mayoría de esos criminales se consideran creyentes, pero sus obras los contradicen.

Con ocasión de Navidad, la inmensa mayoría celebra esta fiesta; sin embargo, muchos no tienen en cuenta a Jesús. No faltan quienes hagan consistir estos días en excesos de todo tipo, sobre todo de bebidas embriagantes. Y si el Nacimiento de Jesús trae un mensaje de ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a quienes ama el Señor!, en la práctica no se le da gloria a Dios, ni vivimos en una paz serena y tranquila.

Estamos en plenas campañas electorales. La mayoría de los candidatos son católicos, o al menos cristianos; sin embargo, su fe religiosa casi no aparece. En sus propagandas, lo que más abunda son argumentos para que la gente vote por ellos, descalificaciones hacia sus adversarios, pactos con diferentes personas o grupos, en algunos casos hasta con criminales. Casi no van a Misa y al culto dominical, porque sus campañas los tienen obsesionados. ¿De verdad son creyentes?

Estos y otros aspectos de nuestra situación nacional nos preocupan y nos pueden robar la esperanza. Podemos pensar que nada se puede hacer para que la situación cambie, o dejarle todo al gobierno en turno, cuando se ha demostrado que la autoridad está rebasada por la realidad imperante. Sus discursos repiten diariamente que vamos bien, que el pueblo está contento, que su partido es la solución a los problemas. ¡Y cuánta gente sigue creyéndole! Los hechos dicen lo contrario.

DISCERNIR

El Papa Francisco, en su reciente Mensaje Urbi et Orbi (a la Ciudad y al Mundo), afirma: “En medio de las tinieblas de la tierra, hoy en Belén se ha encendido una llama inextinguible; en medio de la oscuridad del mundo, hoy prevalece la luz de Dios, que «ilumina a todo hombre» (Jn 1,9). ¡Alegrémonos por esta gracia! Alégrate tú, que has perdido la confianza y las certezas, porque no estás solo, no estás sola: ¡Cristo ha nacido por ti! Alégrate tú, que has abandonado la esperanza, porque Dios te tiende su mano; no te señala con el dedo, sino que te ofrece su manito de Niño para liberarte de tus miedos, para aliviarte de tus fatigas y mostrarte que a sus ojos eres valioso como ningún otro. Alégrate tú, que en el corazón no encuentras la paz, porque se ha cumplido la antigua profecía de Isaías: «Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y se le da por nombre: Príncipe de la paz» (9,5). La Escritura revela que su paz, su reino no tendrán fin (cf. 9,6)”.

ACTUAR

Seamos coherentes con nuestra fe y hagamos realidad el mensaje navideño: Demos gloria a Dios, reconozcámoslo como el Señor, adorémoslo reverentes, y construyamos la paz, la armonía familiar y social, respetándonos unos a otros y haciendo el bien a nuestro alrededor.